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ТАСС

Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

По словам президента, решение стратегических задач в космосе имеет огромное значение для России

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам финансирования и развития ракетно-космической отрасли. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Нам, конечно же, нужно исходить из наших приоритетов, они известны. Это совершенствование собственной космической инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, ритмичное продолжение пилотируемых программ, создание перспективной линейки ракетных комплексов, в целом увеличение доли инновационной космической техники, продукции и услуг", - заявил Путин.

По его словам, решение этих стратегических задач имеет огромное значение для России, для эффективного развития экономики, для повышения безопасности государства, для сохранения лидерства России на глобальном космическом рынке, где динамично растет конкуренция.

"С учетом этого "Роскосмосу" было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта "Сфера", а также на дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС. Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить сегодня, в чем причины такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование. Сразу подчеркну: сделать эту работу нужно в самое ближайшее время, в том числе оперативно определиться с необходимыми объемами бюджетных ассигнований на эти программы", - сказал президент РФ.

Как заявил глава государства, необходимо сформировать согласованную позицию по вопросам финансирования Федеральной космической программы на 2016-2025 годы. В ее рамках реализуется значительное количество важных проектов, в частности в области пилотируемой космонавтики. Исполнение этих программ, выпуск передовой космической продукции, строительство наземной инфраструктуры требуют весомых денежных вложений. Но эти потребности необходимо соотносить с реальными возможностями федерального бюджета. Нужно учитывать и тот факт, что масштабные ресурсы были выделены на поддержку экономики и системы здравоохранения в условиях эпидемии.

"Потому при определении объемов финансирования космических программ крайне важно грамотно расставить приоритеты. Объективно оценить имеющийся научный, технологический, производственный потенциал организаций и предприятий отрасли, чтобы направить бюджетные средства на проекты, реализация которых наиболее актуальна и способна дать максимальную положительную отдачу. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы уже в ближайшей и среднесрочной перспективе все эти работы принесли ощутимую пользу, причем экономике в целом, промышленности в целом", - добавил Путин.

По его словам, для достижения целей, стоящих перед российским ракетно-космическим комплексом, необходимо более активно использовать инструменты государственно-частного партнерства, привлекать там, где это возможно, внебюджетные и заемные средства.

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4 комментария
№1
03.11.2020 09:32
Пока промышленностью, ракетами, самолётами и т.д., будут руководить журналисты, филологи толку не будет. В Советское время у руководства таких направлений стояли "ЗУБРЫ" - ТЕХНАРИ, которые знали всё о своих направлениях. А сейчас кадры подбираются не по профессионализму, а по приближённости к телу и умению организовать финансовые потоки, которые чистенько текут в свои же карманы.
0
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№2
03.11.2020 10:08
А профессионализм в России это изощренно ругать всех по своей профессии "Дебилы и воры!".
Жулики только и умеют про жульничество думать. Пример надо брать с Верховного  сотоварищи, триллион зеленых в бюджет принесли и молча делают свое государственное дело.
Выбирать между супертяжем и своим ПК с ПО как пропуском в новый технологический уклад.
Где найти второго суперпупержулика типа Ходорковского М.Б. и принести еще триллион бюджету и прожить 20 лет спокойно?
Мне кажется, наше спасение в самокалечении США байденовцами и увеличении цены на нефть до 200 баксов за бочку.
0
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№3
03.11.2020 11:21
Цитата, Виктор Макаров сообщ. №1
В Советское время у руководства таких направлений стояли "ЗУБРЫ" - ТЕХНАРИ
А примеры можно? Только не приводите как пример руководителей КБ и заводов. Вы приведите руководителей отраслей промышленности.
Например, Л.П. Берия - руководил ракетной и атомной промышленностью, Серго Орджоникидзе - нарком тяжёлой промышленности. Можно привести ещё примеры.
От руководителя организации уровня корпорации или министерства в первую очередь требуются организаторские способности.
Его задача - подбор грамотных специалистов на ключевые посты и объединение их в единую команду для решения поставленных задач.
Организаторские способности у Рогозина имеются и с космической тематикой он более чем знаком. Сколько он вице-премьером был и ОПК курировал?
Кроме того, Рогозин доктор технических наук и его диссертацию никто не оспорил.
+1
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№4
03.11.2020 15:05
Цитата, q
В Советское время у руководства таких направлений стояли "ЗУБРЫ" - ТЕХНАРИ
А примеры можно? Только не приводите как пример руководителей КБ и заводов. Вы приведите руководителей отраслей промышленности
Да таких примеров достаточно - Александр Иванович Шокин https://ru.wikipedia.org/wiki/Шокин,_Александр_Иванович
0
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