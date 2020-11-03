Космическую программу «Сфера» примут до конца года

Программы создания сверхтяжелой ракеты и группировки «Сфера» будут приняты до конца года. Об этом 2 ноября сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Уверен, что теперь согласование программ создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса и многоспутниковой группировки «Сфера» ускорится и они будут приняты до конца текущего года», — написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Ранее 2 ноября президент России Владимир Путин на совещании отметил задержки в утверждении ряда программ ракетно-космической отрасли, в частности на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса и на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера».

Путин отметил, что нужно сформировать согласованную позицию по вопросам финансирования Федеральной космической программы на 2016–2025 годы, в рамках которой реализуется значительное количество важных проектов, в частности, в области пилотируемой космонавтики.

Ранее, в конце октября, Дмитрий Рогозин сообщал, что «Роскосмос» приступит к развертыванию программы «Сфера» с 2021 года.

Программа предполагает создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов.

Как сообщает «Роскосмос», основная ее цель — обеспечение высокого качества космических услуг в России путем создания новых отечественных космических технологий, систем и продуктов для эффективной цифровой трансформации экономики, а также обеспечения безопасности Российской Федерации.

В январе в госкорпорации информировали, что для развертывания многофункциональной орбитальной группировки «Сфера» более чем из 600 спутников понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов, а именно 88 средних ракет «Союз-2.1б», 36 легких ракет «Ангара-1.2» и 24 тяжелые ракеты «Ангара-А5».

Фото: ТАСС/Александр Рюмин