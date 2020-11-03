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WarSpot

Норвегия в поиске новых танков

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Источник изображения: warspot.ru

Норвегия ищет замену устаревающим «Леопардам». Вчера, 1 ноября, пресс-служба Минобороны Норвегии опубликовала запрос на предоставление информации в рамках программы «Проект 9360 — танковый потенциал армии» (Prosjekt 9360 — Stridsvognkapasitet til Hæren).

Новые танки планируется закупать в рамках тендера. В ближайшие месяцы Минобороны соберёт информацию от компаний-претендентов, а в следующем году передаст проект закупки на одобрение в парламент Норвегии.

Танки Leopard 2А4NO норвежской армии

Источник изображения: facebook.com/forsvarsmateriell

В случае одобрения программы Минобороны планирует потратить на танки 12-15 млрд норвежских крон ($1,2-1,5 млрд). Новые боевые машины должны поступить на вооружение в период с 2025 по 2030 год.

По данным блога BMPD, из 52 танков Leopard 2А4NO, произведённых в 1983-1985 годах, ранее бывших в эксплуатации в ВС Нидерландов и поставленных Норвегии в 2001 году, на балансе норвежских вооружённых сил в настоящее время числятся 46 единиц. Из них 39 танков находятся в подразделениях механизированной бригады «Север», семь законсервированы на базах долговременного хранения. Шесть остальных используются в качестве источника запасных частей для строевых машин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Норвегия
Продукция
Leopard-2
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