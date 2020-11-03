Начало серии: Минобороны получит первый Су-57 в декабре

Первый серийный Су-57 передадут армии в декабре

Минобороны России получит первый серийный истребитель 5-го поколения Су-57 в декабре в единый день приемки военной продукции, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Он уточнил, что серийный Су-57 будет со штатным двигателем первого этапа.

Первый серийный истребитель Су-57 Минобороны РФ получит уже в декабре, в следующем году будут поставлены еще четыре машины, уточнил собеседник ТАСС. В дальнейшем темпы сдачи Су-57 военному ведомству возрастут до 15 машин в год. "В результате подписанный в 2019 году контракт на 76 Су-57 до 2028 года однозначно будет выполнен в срок", - заверил источник.

Поставки истребителей с двигателем второго этапа, как подчеркнул источник, планируется начать в 2022 году.

Истребитель 5-го поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью полета, внутрифюзеляжным вооружением, радиопоглощающим покрытием (технология "стелс"), а также новейшим комплексом бортового оборудования.

По предположительным расчетам, длина Су-57 составляет 19,7 м, размах крыла - 14 м, а вес - 18,5 т. В экипаж входит только один человек. Самолет способен развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч. Он может находиться в воздухе до шести часов и нести боевую нагрузку от 1,3 до 10 т.

На вооружении истребителя - оружие класса «воздух - воздух» и «воздух - земля». Стоимость программы его разработки оценивается в 60 млрд руб. (около $2,8 млрд).

В Воздушно-космических силах (ВКС) Су-57 должен постепенно заменить тяжелый истребитель Су-27, который находится на вооружении российской армии еще с середины 1980-х.

Су-57 - это разработка компании «Сухой», входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию. Эти истребители производят на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Первый полет машины состоялся 29 января 2010 года.

Всего к 2028 году российские военные планируют получить 76 истребителей Су-57 и перевооружить на них три авиационных полка.

Первые Су-57 выпустят уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" - изделие 30 производства Объединенной двигателестроительной корпорации, ОДК - который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, начал свои летные испытания в декабре 2017 года. Завершение программы его испытаний запланировано через несколько лет. С 2023 года начнутся серийные поставки самолетов уже с новыми двигателями.

Контракт на установочную партию Су-57 из двух машин был подписан в 2018 году на форуме «Армия». Планировалось, что эти истребители поступят в ВКС России в 2019 и 2020 году, но в декабре прошлого года первый построенный по этому контракту Су-57 потерпел крушение в ходе испытательного полета.

ЧП произошло 24 декабря в Хабаровском крае под Комсомольском-на-Амуре в 120 км от аэродрома Дземги.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в отрасли, самолет самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль, находясь на высоте 8 км. Пилот катапультировался и выжил.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел после отказа системы управления. Другой источник ТАСС допустил, что в данном случае мог иметь место сбой в управлении хвостовым оперением.

Собеседники «Известий», в свою очередь, предполагали, что к крушению мог привести отказ электродистанционной системы управления (ЭДСУ) самолета, которая отвечает за команды на отклонение рулей управления и задействует механизацию крыла. Как отмечало издание, система могла дать сбой из-за отказа одного из ее компонентов или проблем с ПО. Кроме того, было высказано предположение, что в полете могла отказать двигательная автоматика.

Знакомый с ситуацией представитель оборонно-промышленного комплекса (ОПК) рассказал «Известиям», что Су-57 обладает многоступенчатой системой защиты от ошибок пилотирования, не позволяющей летчику вывести самолет на критические режимы полета. Как сообщалось в СМИ, при крушении пилот пытался перевести самолет в горизонтальное положение в ручном режиме, но не смог сделать этого.

«На критической высоте в 2 тыс. м пилот принял решение катапультироваться», - уточнял источник ТАСС.

Лидия Мисник