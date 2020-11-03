Ценные трофеи: захваченные броневики замечены у противников Хафтара

Формирования ливийского Правительства национального согласия в ходе боев с подразделениями фельдмаршала Хафтара смогли завладеть большим количеством разнообразных трофеев.

#Libya- #GNA photos from opening ceremony of Hamza ibn Abdul-Muttalib Training Center, showing interesting vehicles of 301 inf. bde. (including ones captured from #LNA): - KADDB al-Wahsh - Mbombe 6X6 - BMC Kirpi -9K111 Fagot/AT-4 Spigot pic.twitter.com/YAy8LMml9d — Oded Berkowitz (@Oded121351) November 1, 2020

В настоящее время некоторые из этих захваченных образцов приняты на вооружение. Например, недавно были продемонстрированы бронеавтомобили Mbombe 6х6 и KADDB al-Wahsh.

Первый разработан южноафриканскими специалисты и по лицензии выпускался в Иордании. Это транспортное средство в плане противоминной защиты считается одним из лучших в своем классе.

В зависимости от исполнения вес может варьироваться от 16000 кг до 27000 кг. Мощность двигателя составляет 460 л.с. Максимальная скорость может достигать 100 км/ч. Запас хода - 700 км. Вместимость -11 человек.

Mbombe применялись в ходе боев в ливийской столице, правда не совсем удачно. Несколько поврежденных и исправных машин были оставлены отступившими хафтаровцами.

KADDB al-Wahsh 4х4 также изготовлены в Иордании. В ходе его создания применены узлы и агрегаты чешского вездехода Tatra. Полная масса броневика достигает 18000 кг, при этом он может транспортировать 8 военнослужащих. Собственный экипаж - 2 человека. В качестве вооружения использован 7,62-мм пулемет.

Силовая установка обладает мощностью 370 л.с. Коробка передач - автоматическая. Максимальная скорость по хорошим дорогам - 110 км /ч. Запас хода - 600 км.

И эта техника оказалось сложной для людей, больше привыкших воевать на вооруженных пикапах японского производства. Поэтому большая часть al-Wahsh досталась противнику в относительно хорошем состоянии.

Алексей Моисеев