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Военно-промышленный курьер

С террористами разговор будет коротким

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Источник изображения: vpk-news.ru

В армейском корпусе Балтийского флота прошли тренировки по антитеррору.

В рамках учений сводные подразделения противодействия терроризму отработали практические вопросы и порядок действий дежурных сил при отражении нападения на объекты военного назначения, воинские части и гарнизоны.

Для каждой воинской части был разработан свой замысел тренировки, который охватывал все актуальные аспекты антитеррористической деятельности, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Были отработаны отражение нападения незаконных вооруженных формирований, их блокирование и ликвидацию. Инженерно-саперные подразделения тренировались в обезвреживании самодельных взрывных устройств, замаскированных под различные предметы.

Подразделения по противодействию терроризму создаются на основе штатных воинских формирований для выполнения задач в составе групп управления, разведки, блокирования, захвата, разминирования, резерва, отделений радиационной, химической и биологической защиты, медицинского обеспечения, а также сил и средств огневой поддержки. Практические занятия по антитеррору проводятся регулярно, что позволяет повышать уровень подготовки и слаженности действий.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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