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ТАСС

Модули системы "Гонец" планируется интегрировать в устройства операторов связи

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Модель спутника "Гонец-M"
Модель спутника "Гонец-M".
Источник изображения: РИА Новости/Евгений Биятов

Крайне важно, чтобы оборудование было обеспечено возможностью работы вне наземных сетей, поскольку наземными сетями связи охвачено не более 30% территории РФ, отметили в АО "Спутниковая система "Гонец"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. АО "Спутниковая система "Гонец" ведет работу по интеграции своих модулей в существующие абонентские устройства операторов связи. Об этом сообщил представитель компании во время круглого стола "Место спутниковых технологий на рынке интернета вещей".

Он отметил, что важнейшей задачей сейчас для компании является разработка технического наземного оборудования. Ее "Гонец" планирует решить в течение полугода.

"Второй аспект, который крайне важен для нас, - это интеграция модуля спутниковой системы "Гонец" в уже готовое рабочее продаваемое на территории РФ оборудование, интеграция "Гонца" с различными операторами связи с различными абонентскими устройствами, которые в настоящий момент в основном используют сеть GSM", - отметил представитель "Гонца".

Он подчеркнул, что не более 30% территории РФ охвачено наземными сетями связи, поэтому крайне важно, чтобы оборудование было обеспечено возможностью работы вне наземных сетей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Проекты
ИТ
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