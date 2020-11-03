Назван срок развертывания спутниковой системы РФ услуг интернета вещей

Группировка спутников системы «Марафон IoT», подразумевающая предоставление услуг интернета вещей по всему миру, должна быть развернута в течение 2025–2028 годов. Об этом 2 ноября рассказал замгенконструктора предприятия Александр Кузовников входе круглого стола «Место спутниковых технологий на рынке интернета вещей».

По его словам, космические аппараты изготовят в 2022 году. Полную штатную орбитальную группировку разместят на орбите с 2025 до 2028 год, добавил он. «За три года», — цитирует его «РИА Новости».

Как добавил Кузовников, аванпроект системы планируется разработать до конца года, примерно через год завершат эскизное проектирование, в I квартале 2022 года выпустят конструкторскую документацию, а во II квартале будет изготовлен опытный образец спутника.

«Марафон IoT» войдет в состав многофункциональной системы «Сфера», которую в 2018 году анонсировал президент России Владимир Путин.

В рамках проекта предполагается нарастить спутниковую группировку до 600 спутников, создать сверхтяжелую ракету и реализовать пилотируемую программу.

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