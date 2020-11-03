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Известия.ru

Назван срок развертывания спутниковой системы РФ услуг интернета вещей

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Источник изображения: Фото: соцсети

Группировка спутников системы «Марафон IoT», подразумевающая предоставление услуг интернета вещей по всему миру, должна быть развернута в течение 2025–2028 годов. Об этом 2 ноября рассказал замгенконструктора предприятия Александр Кузовников входе круглого стола «Место спутниковых технологий на рынке интернета вещей».

По его словам, космические аппараты изготовят в 2022 году. Полную штатную орбитальную группировку разместят на орбите с 2025 до 2028 год, добавил он. «За три года», — цитирует его «РИА Новости».

Как добавил Кузовников, аванпроект системы планируется разработать до конца года, примерно через год завершат эскизное проектирование, в I квартале 2022 года выпустят конструкторскую документацию, а во II квартале будет изготовлен опытный образец спутника.

«Марафон IoT» войдет в состав многофункциональной системы «Сфера», которую в 2018 году анонсировал президент России Владимир Путин.

В рамках проекта предполагается нарастить спутниковую группировку до 600 спутников, создать сверхтяжелую ракету и реализовать пилотируемую программу.



Фото: соцсети

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Россия
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1 комментарий
№1
03.11.2020 08:28
Я представляю себе как работает LTE NB-IoT и с какими устройствами. Это, к примеру, счётчики воды, электричества, газа, тепла в многоквартирных домах и это устройства, который от малюсенькой батареечки могут работать 5-10 лет, то есть потребляют они крайне мало, включаясь раз в месяц на очень короткий промежуток времени, быстро отсылая очень небольшой объём данных со счётчика. Это специализированное решение, где данные ходят вместе с сигнальными сообщениями, а количество сигнальных сообщений минимизировано, то есть их гораздо меньше, чем в обычном LTE. Кроме того, там есть определённые меры, позволяющие работать в очень плохих условиях, где устройства с обычным LTE работать не смогут. А как это будет работать через спутник? Ну стоят какие-то устройства типа тех же счётчиков в доме под крышей и множеством этажей из железо-бетона - как через всё это пробьётся сигнал на спутник и обратно? Или речь о чём-то специфичном, что находится на свежем воздухе? Типа трубы "Газпрома" с кучей датчиков? Но они, вроде, и так для этого БПЛА привлекают - зачем ради них целую группировку спутников (сотни штук) создавать и поддерживать? Массовость таких устройств ведь так себе. А ещё речь о глобальности - а тут что? На российских судах, самолётах какие-то датчики? Какие?
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