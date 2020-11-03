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Известия.ru

Путин назвал приоритеты в российской космической отрасли

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Метцель

Увеличение орбитальной группировки и создание перспективной линейки инновационных ракет ― приоритеты в российской космической отрасли. Об этом в понедельник, 2 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по финансированию и развитию отрасли.

«Нужно исходить из наших приоритетов. Они известны. Это совершенствование собственной космической инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, ритмичное продолжение пилотируемых программ, создание перспективной линейки ракетных комплексов», ― сказал он.

Глава государства также назвал увеличение доли инновационной космической техники, продукции и услуг в числе приоритетов в отрасли.

Кроме того, Путин потребовал доложить о причинах срыва сроков по утверждению программ, касающихся создания сверхтяжелой ракеты-носителя, а также развития системы ГЛОНАСС и формирования космической группировки в рамках проекта «Сфера».

Помимо этого, глава государства отметил, что «Роскосмос» сих пор не утвердил ряд программ в ракетно-космической сфере и не выполнил поручение по созданию сверхтяжелой ракеты.

7 августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что до конца нынешнего года будет внесена на утверждение правительства единая государственная программа космической деятельности России на период 2021–2030 годов. Однако позднее, 25 августа, стало известно, что Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года урезана на 150 млрд рублей.


В нее войдут федеральные целевые программы (ФЦП) по развитию спутниковой системы ГЛОНАСС, подпрограмма развития ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса, программа создания многоспутниковой орбитальной группировки интернет-спутников «Сфера», разделы, связанные с созданием наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный, инвестпроекты по развитию новых промышленных комплексов и современных производств.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
ГЛОНАСС
ИТ
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