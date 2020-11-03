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Российская газета

На Кубани Су-30СМ перехватили самолет-разведчик "противника"

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Источник изображения: rg.ru

В небе Краснодарского края экипажи тяжелых многоцелевых истребителей Су-30СМ смешанного авиационного соединения Южного военного округа перехватили самолет-разведчик, летевший в сторону стратегически важных объектов на юго-западе России.

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, самолет был оперативно обнаружен и идентифицирован наземными радиотехническими средствами ПВО. На перехват "нарушителя" с одного из кубанских аэродромов сразу же подняли дежурную пару Су-30СМ, боевой радиус действия которых составляет полторы тысячи километров.

Экипажи истребителей (а дальность обнаружения цели у них достигает 140 километров) быстро обнаружили "противника" и заставили сесть самолет на аэродром. Примечательно, что Су-30СМ способен одновременно сопровождать до 15 воздушных целей, выбирать приоритетные и обстреливать четыре из них.


Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

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Страны
Россия
Продукция
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
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