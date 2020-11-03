Войти
Российская газета

Большая плавающая пушка: NI оценил "Спрут-СД"

478
0
0
Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net

Американские СМИ заинтересовались российской авиадесантной САУ "Спрут-СД".

The National Interest называет эту машину большой плавающей самоходной пушкой. При этом отмечается, что "Спрут" представляет собой нечто среднее между танком-амфибией и истребителем танков.

"Благодаря очень большой 125-мм пушке он может стрелять теми же боеприпасами, что и основные боевые танки России, такие как новый Т-14 или Т-90, что удобно для логистики", - пишет издание.

В качестве одного из преимуществ САУ называется ее легкость и мобильность, чему способствует использование алюминия при изготовлении корпуса машины. Благодаря этому боевая масса "Спрута" составляет всего 18 тонн. Для сравнения: основной боевой танк США M1 Abrams весит более 60 тонн.

Гидропневматическая подвеска, которую механик-водитель "Спрута" может при необходимости поднимать или опускать, повышает проходимость машины и ее защищенность на оборонительных позициях. Кроме того, такая подвеска частично поглощает отдачу мощного орудия. Также на вооружении "Спрута" имеется 7,62-мм ПКТМ.

Орудие "Спрута" способно уничтожать вражеские танки, здания и сооружения и поддерживать пехоту на поле боя. А два водомета позволяют машине развивать довольно высокую скорость на водной поверхности.

"Теоретически "Спрут" можно сбрасывать с транспортного самолета с экипажем внутри. В этом случае он окажется очень мобильным… "Спрут-СД" действительно является мощным противотанковым средством", - пишет The National Interest.


Михаил Русин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
2С25 Спрут-СД
M1 Abrams
Армата
ПКТМ
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
18.09.2017
"Терминатор" призывного возраста
11.09.2017
Семь лучших танков современности
28.11.2016
"Уралвагонзавод" ставит в серию "снайперские" пушки
23.09.2015
Вторая молодость БМП-3
05.08.2015
ОБТ Т-90: очень бюджетный танк
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.11 17:07
  • 18
Самая неуязвимая - в Нагорном Карабахе подбита лишь одна ЗСУ-23-4 "Шилка"
  • 03.11 16:52
  • 4
Источник: первый серийный Су-57 с двигателем второго этапа сдадут Минобороны в декабре
  • 03.11 16:12
  • 67
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 03.11 16:05
  • 79
Танки «хоронить» рано: как в США оценили конфликт в Карабахе
  • 03.11 15:21
  • 6
Новое оружие российской ПРО успешно поразило цель
  • 03.11 15:05
  • 4
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 03.11 14:51
  • 59
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 03.11 11:19
  • 4
Армения близка к потере Карабаха: Азербайджан вышел на подступы к Шуше и Лачину (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 03.11 10:51
  • 1
"Тактику боя будут менять": у России появилось новое ударное оружие
  • 03.11 09:38
  • 161
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 03.11 09:13
  • 1
От боевого «Сармата» к гражданскому «Лидеру»
  • 03.11 08:28
  • 1
Назван срок развертывания спутниковой системы РФ услуг интернета вещей
  • 03.11 06:28
  • 3
В разведывательные подразделения СВ продолжают поступать современные бронеавтомобили и технические средства
  • 02.11 23:26
  • 1
Как агенты ЦРУ хитростью раздобыли секреты комплекса С-75 во Вьетнаме
  • 02.11 22:09
  • 33
Союзничек…