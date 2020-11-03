Новейшие бронеавтомобили "Патруль" поступили в военную полицию

Российская военная полиция получила пять первых бронеавтомобилей типа "Патруль". Торжественная передача этой новейшей техники прошла в конце минувшей недели на известном по соревнованиям танкового биатлона и демонстрационной программе военно-технического форума "Армия" подмосковном полигоне Алабино.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, эти поставки выполнены в рамках реализации гособоронаказа.

Броневики, прозванные в средствах массовой информации "крепостями на колесах", способны защитить находящихся за броней десятерых бойцов от пуль, выпущенных из АКМ и РПК, осколков снарядов. Они выдерживают подрывы на минах и фугасах мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Мощность двигателя - 260 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Снаряженная масса составляет около 11 750 кг. Запас хода по топливу -1000 км.

Известно, что "Патрули" испытывали в различных условиях, в том числе в ходе суровых зим Заполярья и в горной местности.

Выполняла эта техника особые задания и во время командировок в Сирию, где впервые была замечена в апреле 2019 года. Наверное, именно опыт присутствия в этой горячей точке подтолкнул к решению установить на окнах решетчатые экраны, а также прикрыть броней место стрелка на крыше.

Начальник Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-полковник Сергей Кураленко отметил, что эти автомобили будут сопровождать и охранять колонны, осуществлять патрулирование. Экипажам они обеспечат высокий уровень защиты.

Алексей Брусилов