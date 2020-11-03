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Интерфакс-АВН

Путин требует доложить причины срыва сроков утверждения ряда космических программ

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Москва. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин потребовал от участников совещания по финансированию и развитию космической отрасли доклада о причинах срыва сроков утверждения программ создания сверхтяжелой ракеты-носителя, формирования космической группировки в рамках проекта "Сфера" и дальнейшего развития системы "ГЛОНАСС".

"Роскосмосу" было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта "Сфера", а также на дальнейшее развитие системы "ГЛОНАСС", - сказал он на совещании в понедельник.

"Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы на настоящее время не утверждены. И прошу доложить сегодня, в чем причина такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование", - продолжил Путин.

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