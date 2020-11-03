Спутниковую группировку "Марафон" пообещали развернуть за три года

Она будет насчитывать 264 космических аппарата

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Три года потребуется, чтобы развернуть группировку "Марафон IoT", которая будет насчитывать 264 космических аппарата. Об этом сообщил заместитель генерального конструктора АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" Александр Кузовников.

"В настоящее время у нас есть порядка 2 тыс. кв. м, которые пока ничем не заняты, это чистые зоны, которые можно оборудовать и на данных площадях организовать сборку, интеграцию, отработку данных космических аппаратов <...> Для того чтобы развернуть и запустить на орбиту 264 космических аппарата за три года", - отметил Кузовников во время круглого стола "Место спутниковых технологий на рынке интернета вещей".

В настоящий момент ИСС им. М. Ф. Решетнева ведет разработку аванпроекта группировки. В следующем году планируется разработка эскизного проекта, говорится в презентации, представленной Кузовниковым в рамках круглого стола. В презентации также отмечается, что изготовление и запуск шести спутников-демонстраторов планируется во втором квартале 2023 года.

Ранее в презентации первого заместителя главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича говорилось, что прототипы космических аппаратов связи "Марафон" будут разработаны в течение четырех лет, к 2024 году. Глобальная система передачи данных "Марафон IoT/M2M" будет входить в программу "Сфера".

В свою очередь исполнительный директор Роскосмоса по науке и перспективным программам Александр Блошенко ранее сообщил, что спутниковая группировка "Марафон" будет предоставлять услуги по поиску людей, в том числе в горах. Информация будет поступать напрямую в МЧС или поисковым службам.