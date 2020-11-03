Серийный Су-57 покоряет небо

Российские ВВС вскоре могут получить на вооружение первый серийный образец истребителя Су-57. Вчера, 1 ноября, портал komcity.ru сообщил о том, что самолёт начал лётные испытания в Комсомольске-на-Амуре.

По данным блога BMPD, Су-57 совершил уже четыре полёта. Передать самолёт ВВС РФ планируется уже до конца текущего года. После серии испытаний истребитель может быть принят на вооружение.

Второй серийный образец истребителя Су-57 в процессе сборки Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Первый серийный образец Су-57 потерпел крушение в декабре прошлого года. Официальной причиной аварии был назван отказ системы управления. Машина принадлежала заводу-изготовителю (Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу имени Гагарина). По данным BMPD, «Сухой» будет вынужден компенсировать потерю за свой счет, изготовив еще один самолет взамен разбитого.

Су-57, ранее известный как ПАК ФА и Т-50, — российский истребитель пятого поколения, оснащённый принципиально новым комплексом авионики и новейшей радиолокационной станцией. Разработчиком самолёта является ОАО «Компания «Сухой». В перспективе Т-50 должен заменить в ВВС РФ фронтовой истребитель МиГ-29 и многоцелевой всепогодный истребитель Су-27. Первые разработки боевых самолётов пятого поколения начались в 80-е годы, однако после распада СССР проект был приостановлен до 2001 года. Первый полёт будущего Су-57 состоялся в январе 2010 года, а в 2014 году начались лётные испытания нового истребителя.