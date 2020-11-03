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ЦАМТО

Великобритания препятствует продаже самолетов FA-50 "Файтин Игл" в Аргентину

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FA-50
Взлет легкого истребителя-штурмовика FA-50.
Источник изображения: thaimilitaryandasianregion.wordpress.com

ЦАМТО, 2 ноября. Министр обороны Аргентины Агустин Росси осудил наложенное Великобританией эмбарго на поставку оружия, которое блокирует закупку Аргентиной легких истребителей FA-50 "Файтин Игл" у южнокорейской компании Korean Aerospace Industries (KAI).

Как сообщает Infodefensa.com, на своей странице в Twitter, А.Росси разместил письмом от KAI на имя посла Аргентины в Республике Корея Альфредо Карлосу Баску. В документе компания заявляет о невозможности продажи самолетов FA-50, поскольку шесть основных компонентов самолета производятся в Великобритании и требуют получения разрешения на экспорт.

По заявлению А.Росси, МО Аргентины длительное время обсуждало с корейской компанией покупку истребителя FA-50 для ВВС страны. Однако сейчас KAI сообщила, что Великобритания запрещает продажу оборудования для этих самолетов, которые планировалось поставить Аргентине.

Следует отметить, что переговоры между Аргентиной и KAI о покупке десяти самолетов начались в 2016 году. Вопрос обсуждался на встрече бывшего президента Маурисио Макри и его южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, которая состоялась на саммите G-20 в Осаке (Япония).

В любом случае письмо, которое компания отправила послу, полностью не исключает продажу. Хотя KAI признает, что пока не видит решения, она заявила, что приложит "разумные усилия" для его достижения.

Как сообщал ЦАМТО, МО Аргентины в течение последнего десятилетия неоднократно пыталось приобрести новые самолеты, но планы не были реализованы по политическим и/или финансовым причинам. В рамках процедуры оценки вариантов закупки в сентябре 2016 года аргентинская делегация посетила размещенное в Йечхоне 16-ое истребительное авиакрыло ВВС Республики Корея, где ознакомилась с особенностями эксплуатации самолетов FA-50 "Файтин Игл".

Летом 2019 года в СМИ появилась информация о том, что по результатам проведенной оценки FA-50 "Файтин Игл" был признан лучшим вариантом для закупки. В частности сообщалось, что президент Аргентины Маурисио Макри и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин обсудили возможность поставки FA-50 в ходе саммита G-20 в Осаке.

Предложение предусматривало поставку от 8 до 12 легких самолетов, наряду с тренажером и вооружением. Оплату предполагалось осуществить в течение десяти лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Великобритания
Южная Корея
Япония
Продукция
FA-50
Компании
KAI
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