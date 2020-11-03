В Госдуме прокомментировали проект американских сенаторов против С-400

Элемент российской системы ПВО С-400 во время испытаний на авиабазе Мёрдет турецких ВВС.

ЦАМТО, 2 ноября. Законопроект сенаторов США об ограничении продажи вооружения странам, закупавшим С-400, говорит о невозможности Штатов достойно конкурировать с российскими производителями, заявил "РИА Новости" член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее издание Breaking Defense сообщило, что сенаторы США готовят законопроект, которым планируется запретить продажу передовых систем вооружения, включая истребители пятого поколения F-35 Lightning II, странам, купившим угрожающие американцам технологии, в том числе российскую систему С-400 "Триумф".

"Инициатива сенаторов США, направленная на препятствие для стран в закупке вооружений, к которым относятся российские С-400, говорит о невозможности американских оппонентов достойно конкурировать с российскими производителями. США пытаются единолично контролировать рынок оружия и навязывать другим странам свою продукцию ВПК", – сказал депутат "РИА Новости".

По мнению политика, неудачная попытка Вашингтона помешать Турции приобрести российские С-400 стала очевидным толчком для подобных законодательных шагов.

С.Железняк отметил, что в США "давно по достоинству оценили высокую точность и эффективность российских ЗРС С-400": российские ЗРС объективно лучше аналогов из США и Европы, о чем не раз говорили зарубежные эксперты.

"При этом следует напомнить, что С-400 относятся к системе противовоздушной обороны и направлены на защиту суверенитета и целостности государства. У нас в стране ракетные комплексы размещаются с целью повышения обороноспособности в ответ на усиление агрессивной активности стран НАТО вблизи границ Российской Федерации", – добавил депутат.

В интервью "РИА Новости" С.Железняк также отметил, что "США и их партнеры по НАТО намеренно провоцируют другие страны агрессивной риторикой и попытками максимально расширить свое присутствие, толкая мир к новой гонке вооружений в надежде заработать на продаже оружия очередные миллиарды".