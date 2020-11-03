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WarSpot

Четвертак «Свобод»

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Источник изображения: warspot.ru

Американский флот продолжает пополняться новыми кораблями прибрежной зоны. Вчера, 1 ноября, пресс-служба компании Lockheed Martin на своём официальном YouTube-канале опубликовала видеосъёмку спуска на воду 25-го корабля типа Freedom.

Новый корабль получил название USS Marinette. В ближайшие месяцы будет завершена его достройка на плаву, и «прибрежник» передадут американскому флоту на приёмочные испытания.

Спуск на воду корабля USS Marinette

Littoral Combat Ships (LCS) — американская программа по созданию боевых кораблей прибрежной зоны (литоральных кораблей). В рамках этой программы ВМС США закупают два типа кораблей: LCS-1 Freedom производства корпорации Lockheed Martin и LCS-2 Independence, сборкой которых занимается компания Austal USA. Оба корабля имеют схожие характеристики и вооружение, но существенно отличаются типом корпуса. До 2030 года американские ВМС планируют получить на вооружение свыше 60 кораблей двух типов.

Длина кораблей типа LCS-1 Freedom составляет 118 м, ширина — 17,6 м, осадка — 4,3 м, водоизмещение — 3450 т. Корабли могут развивать скорость до 45 узлов (83 км/ч) и находиться в море 21 день, преодолевая расстояние до 6500 км. В зависимости от выполняемых задач экипаж каждого из кораблей может состоять из 15, 50 или 75 человек. На вооружении кораблей типа LCS-1 Freedom состоят автоматические пушки Mk 110 калибра 57 мм, противовоздушные ракеты RIM-116, торпеды Mark 50, а также ракеты класса «поверхность-поверхность» NETFIRES PAM. Кроме того, на кораблях имеется площадка и ангар для двух вертолётов MH-60R/S Seahawks и беспилотника Q-8 Fire Scout.

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Страны
США
Продукция
Fire Scout
SH-60
Компании
Austal
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1
LCS-2
БПЛА
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