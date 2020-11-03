Войти
Газета.ru

"Гарантировано избыточен": эксперт рассказало ядерном потенциале РФ

705
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Разработчик МБР заявил об "избыточном потенциале" ядерных сил России

Наличие между странами договора порождает между ними доверие, но, если Москва и Вашингтон не продлят СНВ-3, это не будет указывать на обязательное начало третьей мировой войны, заявил разработчик МБР Юрий Соломонов. Он обратил внимание, что в вопросе ядерных сил речь должна идти не о соперничестве, а о минимальной разумной достаточности.

Потенциал российских ядерных сил "гарантированно избыточен", заявил в интервью для ближайшего номера журнала "Национальная оборона" генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), создатель стратегических ракетных комплексов "Тополь", "Ярс" и "Булава", академик РАН Юрий Соломонов.

При этом эксперт признал, что «вооружение есть вооружение», и прервать его совершенствование просто невозможно.

Он обратил внимание, что стратегические ядерные силы должны обеспечивать национальную безопасность государства.

"Речь должна идти не о соревновательности в этом процессе, не о политике, а о минимальной разумной достаточности. При этом минимальная разумная достаточность определяется, прежде всего, критерием, о котором я неоднократно говорил на всех уровнях, включая самый верхний. Имею в виду использование универсального критерия "стоимость - эффективность»", - отметил генконструктор МИТ.

По его словам, если Москва и Вашингтон не подпишут договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), это не будет говорить о приближении третьей мировой войны. Как отметил Соломонов, даже если США и Россия находятся вне договорной системы, от этого ситуация, с точки зрения приближения или отдаления к военным действиям, не изменится.

«Другое дело, что, безусловно, наличие договоров разряжает не обстановку с точки зрения возникновения потенциальных конфликтов - оно порождает самое главное во взаимоотношениях между государствами - принцип доверия", - подчеркнул специалист.

Академик напомнил, что в истории взаимоотношений России и Соединенных Штатов были прецеденты, когда договоры заканчивались официально, но при этом стороны приходили к соглашению соблюдать их условия без наличия самих договоров.

Кроме того, он обратил внимание, что другие страны «ядерного клуба», в частности Франция, Великобритания и Китай, вовсе находятся вне рамок каких-либо договоров - «и ничего».

"Почему же сейчас должны быть договоры между Россией и США, которые как бы стабилизируют ситуацию, связанную с невозможностью отсчета последних минут, секунд до известного катаклизма. Наличие 200 или 300 ядерных боеголовок мощностью от 500 килотонн до мегатонны у одной из стран так же опасно, как и увеличение количества боеголовок от 500 до 1500. Разницы абсолютно никакой нет", - констатировал генеральный конструктор МИТ.

В настоящее время Россия и США решают вопрос продления СНВ-3, который был подписан этими государствами в 2010 году. Договор предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. По нему Москва и Вашингтон взяли на себя обязательство сократить свои ядерные боевые заряды до 1550 единиц, а количество межконтинентальных баллистических ракет и ракет, которые размещены на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, - до 700 единиц. Этот документ заключался только на 10 лет. 5 февраля 2021 года его срок истечет, если он не будет продлен. Его можно пролонгировать по обоюдному согласию сторон.

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, возможность договориться с Соединенными Штатами о продлении СНВ-3 сейчас находится «под вопросом». Договоренность по этому вопросу возможна «как определенный компромисс», но Вашингтон сегодня не демонстрирует готовности к компромиссам, обратил внимание замминистра иностранных дел. «...мы делаем вывод, что достижимость той или иной базовой договоренности на нынешнем отрезке, мягко говоря, под вопросом», - констатировал он.

Изначально речь шла о возможности продления СНВ-3 на пять лет, но, учитывая тот факт, что сторонам не удается прийти к единому соглашению по нему, встал вопрос о пролонгации хотя бы на год.

По словам Рябкова, Россия готова продлить соглашение на год, но не готова сопровождать это удовлетворением дополнительных американских требований. «Они своих требований не снимают, к сожалению, соответственно, договориться на такой основе мы не можем», - подчеркнул дипломат.

Вместе с тем он обратил внимание, что Москва может пересмотреть свое предложение США заморозить на год ядерные арсеналы для переговоров по продлению договора, поскольку «меняются обстоятельства».


Лидия Мисник

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Франция
Продукция
Булава-30
РС-12М
РС-24 Ярс
Компании
МИТ
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
Похожие новости
30.11.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
11.09.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
17.10.2011
Стратегическое обновление
16.05.2011
МБР РС-24 "Ярс" будет и шахтного базирования – Юрий Соломонов
19.01.2011
Состоится ли проект ЕвроПРО?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.11 17:07
  • 18
Самая неуязвимая - в Нагорном Карабахе подбита лишь одна ЗСУ-23-4 "Шилка"
  • 03.11 16:52
  • 4
Источник: первый серийный Су-57 с двигателем второго этапа сдадут Минобороны в декабре
  • 03.11 16:12
  • 67
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 03.11 16:05
  • 79
Танки «хоронить» рано: как в США оценили конфликт в Карабахе
  • 03.11 15:21
  • 6
Новое оружие российской ПРО успешно поразило цель
  • 03.11 15:05
  • 4
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 03.11 14:51
  • 59
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 03.11 11:19
  • 4
Армения близка к потере Карабаха: Азербайджан вышел на подступы к Шуше и Лачину (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 03.11 10:51
  • 1
"Тактику боя будут менять": у России появилось новое ударное оружие
  • 03.11 09:38
  • 161
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 03.11 09:13
  • 1
От боевого «Сармата» к гражданскому «Лидеру»
  • 03.11 08:28
  • 1
Назван срок развертывания спутниковой системы РФ услуг интернета вещей
  • 03.11 06:28
  • 3
В разведывательные подразделения СВ продолжают поступать современные бронеавтомобили и технические средства
  • 02.11 23:26
  • 1
Как агенты ЦРУ хитростью раздобыли секреты комплекса С-75 во Вьетнаме
  • 02.11 22:09
  • 33
Союзничек…