"Гарантировано избыточен": эксперт рассказало ядерном потенциале РФ

Разработчик МБР заявил об "избыточном потенциале" ядерных сил России

Наличие между странами договора порождает между ними доверие, но, если Москва и Вашингтон не продлят СНВ-3, это не будет указывать на обязательное начало третьей мировой войны, заявил разработчик МБР Юрий Соломонов. Он обратил внимание, что в вопросе ядерных сил речь должна идти не о соперничестве, а о минимальной разумной достаточности.

Потенциал российских ядерных сил "гарантированно избыточен", заявил в интервью для ближайшего номера журнала "Национальная оборона" генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), создатель стратегических ракетных комплексов "Тополь", "Ярс" и "Булава", академик РАН Юрий Соломонов.

При этом эксперт признал, что «вооружение есть вооружение», и прервать его совершенствование просто невозможно.

Он обратил внимание, что стратегические ядерные силы должны обеспечивать национальную безопасность государства.

"Речь должна идти не о соревновательности в этом процессе, не о политике, а о минимальной разумной достаточности. При этом минимальная разумная достаточность определяется, прежде всего, критерием, о котором я неоднократно говорил на всех уровнях, включая самый верхний. Имею в виду использование универсального критерия "стоимость - эффективность»", - отметил генконструктор МИТ.

По его словам, если Москва и Вашингтон не подпишут договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), это не будет говорить о приближении третьей мировой войны. Как отметил Соломонов, даже если США и Россия находятся вне договорной системы, от этого ситуация, с точки зрения приближения или отдаления к военным действиям, не изменится.

«Другое дело, что, безусловно, наличие договоров разряжает не обстановку с точки зрения возникновения потенциальных конфликтов - оно порождает самое главное во взаимоотношениях между государствами - принцип доверия", - подчеркнул специалист.

Академик напомнил, что в истории взаимоотношений России и Соединенных Штатов были прецеденты, когда договоры заканчивались официально, но при этом стороны приходили к соглашению соблюдать их условия без наличия самих договоров.

Кроме того, он обратил внимание, что другие страны «ядерного клуба», в частности Франция, Великобритания и Китай, вовсе находятся вне рамок каких-либо договоров - «и ничего».

"Почему же сейчас должны быть договоры между Россией и США, которые как бы стабилизируют ситуацию, связанную с невозможностью отсчета последних минут, секунд до известного катаклизма. Наличие 200 или 300 ядерных боеголовок мощностью от 500 килотонн до мегатонны у одной из стран так же опасно, как и увеличение количества боеголовок от 500 до 1500. Разницы абсолютно никакой нет", - констатировал генеральный конструктор МИТ.

В настоящее время Россия и США решают вопрос продления СНВ-3, который был подписан этими государствами в 2010 году. Договор предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. По нему Москва и Вашингтон взяли на себя обязательство сократить свои ядерные боевые заряды до 1550 единиц, а количество межконтинентальных баллистических ракет и ракет, которые размещены на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, - до 700 единиц. Этот документ заключался только на 10 лет. 5 февраля 2021 года его срок истечет, если он не будет продлен. Его можно пролонгировать по обоюдному согласию сторон.

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, возможность договориться с Соединенными Штатами о продлении СНВ-3 сейчас находится «под вопросом». Договоренность по этому вопросу возможна «как определенный компромисс», но Вашингтон сегодня не демонстрирует готовности к компромиссам, обратил внимание замминистра иностранных дел. «...мы делаем вывод, что достижимость той или иной базовой договоренности на нынешнем отрезке, мягко говоря, под вопросом», - констатировал он.

Изначально речь шла о возможности продления СНВ-3 на пять лет, но, учитывая тот факт, что сторонам не удается прийти к единому соглашению по нему, встал вопрос о пролонгации хотя бы на год.

По словам Рябкова, Россия готова продлить соглашение на год, но не готова сопровождать это удовлетворением дополнительных американских требований. «Они своих требований не снимают, к сожалению, соответственно, договориться на такой основе мы не можем», - подчеркнул дипломат.

Вместе с тем он обратил внимание, что Москва может пересмотреть свое предложение США заморозить на год ядерные арсеналы для переговоров по продлению договора, поскольку «меняются обстоятельства».

Лидия Мисник