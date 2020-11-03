Войти
Российская газета

Создатель "Ярсов" назвал потенциал ядерных сил России избыточным

496
0
0
Источник изображения: Александр Вильф/ РИА Новости

Разработчик ведущих отечественных МБР Юрий Соломонов назвал ядерный потенциал России избыточным.

Генеральный конструктор Московского института теплотехники, создатель стратегических ракетных комплексов "Тополь", "Ярс" и "Булава", академик РАН Юрий Соломонов накануне своего 75-летнего юбилея дал интервью журналу "Национальная оборона". Как сообщает РИА Новости, его можно будет прочесть в ближайшем номере издания.

В беседе Юрий Соломонов оценил ядерную мощь страны.

"Стратегические ядерные силы должны решать задачу обеспечения национальной безопасности государства. Сейчас этот потенциал гарантированно избыточен", - сказал он.

Конструктор также отметил, что при разработке новых вооружений во главу угла надо ставить не соревновательность и политику, а "минимальную разумную достаточность". Главным критерием при ее оценке является соотношение "стоимость - эффективность".

Справка "РГ"

Юрий Семенович Соломонов родился в Москве 3 ноября 1945 года. Окончил физико-математическую школу при МИФИ (1963) и факультет "Двигатели летательных аппаратов" Московского авиационного института. В 1969-1971 годах служил в Ракетных войсках стратегического назначения СССР. С 1971 года работает в Московском институте теплотехники. Участвовал в создании ракетных комплексов РСД-10 "Пионер", РТ-2ПМ "Тополь", РТ-2ПМ2 "Тополь-М", PC-24 "Ярс". Руководил разработкой ракетного комплекса Р-30 "Булава".


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
РС-12М
РС-12М2
РС-24 Ярс
РСД-10
Компании
МАИ
МИТ
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
04.11.2020
Золотая Звезда Соломонова, или Как заставили полететь "Булаву"
04.11.2020
Академику и конструктору российского ракетного щита исполняется 75 лет
28.03.2018
Мишень двойного назначения
30.04.2014
От Пе-2 до «Тополя» и «Булавы»
26.04.2011
Московскому институту теплотехники в мае этого года исполняется 65 лет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.11 17:07
  • 18
Самая неуязвимая - в Нагорном Карабахе подбита лишь одна ЗСУ-23-4 "Шилка"
  • 03.11 16:52
  • 4
Источник: первый серийный Су-57 с двигателем второго этапа сдадут Минобороны в декабре
  • 03.11 16:12
  • 67
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 03.11 16:05
  • 79
Танки «хоронить» рано: как в США оценили конфликт в Карабахе
  • 03.11 15:21
  • 6
Новое оружие российской ПРО успешно поразило цель
  • 03.11 15:05
  • 4
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 03.11 14:51
  • 59
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 03.11 11:19
  • 4
Армения близка к потере Карабаха: Азербайджан вышел на подступы к Шуше и Лачину (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 03.11 10:51
  • 1
"Тактику боя будут менять": у России появилось новое ударное оружие
  • 03.11 09:38
  • 161
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 03.11 09:13
  • 1
От боевого «Сармата» к гражданскому «Лидеру»
  • 03.11 08:28
  • 1
Назван срок развертывания спутниковой системы РФ услуг интернета вещей
  • 03.11 06:28
  • 3
В разведывательные подразделения СВ продолжают поступать современные бронеавтомобили и технические средства
  • 02.11 23:26
  • 1
Как агенты ЦРУ хитростью раздобыли секреты комплекса С-75 во Вьетнаме
  • 02.11 22:09
  • 33
Союзничек…