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На СНСЗ извлекли из матрицы композитный корпус корабля "Анатолий Шлемов"

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Снятие матрицы со сформированного корпуса строящегося головного базового тральщика проекта 12700 (строительный номер 521) на ОАО "Средне-Невский судостроительный завод". Санкт-Петербург, декабрь 2012 года (с) ОАО "Средне-Невский судостроительный завод".

ЦАМТО, 2 ноября. Специалисты СНСЗ (входит в состав АО "ОСК") успешно завершили технологическую операцию извлечения из матрицы композитного корпуса корабля противоминной обороны (ПМО) "Анатолий Шлемов" проекта 12700.

К текущему моменту на заказе завершены основные корпусные работы: сформированы корабельные помещения, на корпус установлены палуба и фальшборты, собран первый ярус надстройки. Параллельно в цехе ведется работа по сборке второго яруса настройки, который будет установлен на корабль после его вывода из цеха. В ближайшее время корабелам СНСЗ предстоит осуществить операцию по перестановке корпуса заказа в достроечную часть цеха, после чего начнутся работы по монтажу основных систем, механизмов и оборудования заказа.

"Анатолий Шлемов" является седьмым кораблем в линейке проекта 12700 "Александрит", строящимся на Средне-Невском судостроительном заводе. Торжественная церемония закладки "Анатолия Шлемова" состоялась 12 июля 2019 года. Приказом Главкома ВМФ морскому тральщику присвоено действующее наименование "Анатолий Шлемов" в честь заслуженного кораблестроителя, вице-адмирала Анатолия Федоровича Шлемова.

Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен. Кроме высокой прочности и малой массы к достоинствам композитного корпуса можно отнести его "немагнитность", что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
пр. 12700
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