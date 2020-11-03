Назван срок полного перевооружения РВСН на комплексы "Ярс"

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут полностью перевооружены на комплексы "Ярс" в течение трех лет.

Об этом заявил генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), академик РАН Юрий Соломонов.

- Думаю, все движется к тому, что через три года, к 2024 году, произойдет полное обновление старой группировки на новые ракетные комплексы "Ярс", - цитирует Соломонова ТАСС.

В настоящее время, по имеющимся данным, мобильные варианты нового комплекса находятся на вооружении шести ракетных дивизий. В сентябре этого года, по информации Минобороны РФ, "Ярсы" заступили на службу в Иркутской дивизии РВСН. Продолжается также установка ракет в шахтные пусковые установки. В частности, в середине октября стало известно о загрузке двух "Ярсов" в Калужской области.

РВСН на данный момент эксплуатируется восемь типов ракетных комплексов, их которых пять стационарного шахтного базирования: "Воевода", "Стилет", "Тополь-М", "Ярс" и "Авангард". В мобильной группировке помимо "Ярсов" состоят подвижные комплексы "Тополь" и "Тополь-М". В перспективе все ракетные соединения поэтапно будут переведены на новые комплексы "Ярс", "Авангард" и "Сармат".

Тимур Алимов