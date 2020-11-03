«Циркон» испытают на дальности в 1 тыс километров

На предстоящих в ноябре испытаниях гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» дальность ее полета до мишени — корабля условного противника — должна составить около 1 тыс. км. Об этом, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Гиперзвуковой «Циркон» по плану ноябрьского испытательного пуска должен преодолеть расстояние порядка 1 тыс. км. Стрельба будет вестись с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», — указал источник ТАСС. По его данным, ракета «Циркон» должна поразить на испытаниях морской щит, имитирующий корабль противника.

Ранее другой источник в ОПК сообщил, что головной фрегат Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков» до конца года выполнит три испытательных пуска ракеты «Циркон», в том числе с поражением мишени, имитирующей авианосец.