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От боевого «Сармата» к гражданскому «Лидеру»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пока в США компания Илона Маска уже приступила к испытаниям космического корабля SpaceX Starship, который должен доставить астронавтов на Марс, в России только готовится проект тяжёлой ракеты-носителя для полёта к «красной планете».

Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (ГРЦ) анонсировал сразу несколько вариантов ракеты «Лидер», которая должна помочь российским космонавтам облететь вокруг Луны, оказаться на спутнике Земли и отправиться к Марсу. Ракеты отличаются своими техническими характеристиками.

Базовый вариант «Лидера» получит два боковых блока первой ступени с кислородно-керосиновыми двигателями РД-171М и центральный блок второй ступени с водородными двигателями РД-0120. Для создания российской лунной базы подразумевается использование «связки» из двух базовых ракет с четырьмя боковыми и парой центральных блоков на первой и второй ступенях — такой вариант планируют задействовать только для доставки грузов, но не для пилотируемых полётов.

Сверхтяжёлая ракета «Лидер» для полётов к Марсу тоже должна быть исключительно грузовой, поскольку она также будет представлять собой несколько базовых ракет, объединённых воедино — три центральных и шесть боковых блоков. Грузоподъёмность ракеты-носителя для вывода полезной нагрузки на низкую опорную орбиту составит от 53 до 160 тонн.

Автор проекта «Лидер», как сообщает ТАСС, ранее разработал межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 «Сармат». Новая тяжёлая баллистическая ракета РС-28 должна будет постепенно заменить ракеты Р-36М2. Её характеристики засекречены — известно лишь, что «Сармат», как заявляет Министерство обороны России, сможет прорывать любые существующие и перспективные зарубежные системы противоракетной обороны и доставлять ядерные боезаряды не только по оптимальным траекториям, но и фактически по любым направлениям — к примеру, через Южный полюс.

«Сармат» не только заменит в российских ракетных войсках комплексы РС-20В «Воевода», стоящие на вооружении ещё с советских времен, но и станет носителем перспективного гиперзвукового оружия, в частности управляемого боевого блока «Авангард».

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1 комментарий
№1
03.11.2020 09:13
Цитата
Базовый вариант «Лидера» получит два боковых блока первой ступени с кислородно-керосиновыми двигателями РД-171М и центральный блок второй ступени с водородными двигателями РД-0120.
Они фактически описали состав РК "Энергия-М" - РН тяжелого класса ~ 35 т. ПН на НОО,  предлагавшейся несколько десятилетий тому назад, в конкурсе - в котором победила "Ангара". Полагаю что сверхтяжелый вариант - будет вовсе идентичен советской "Энергии" из программы "Энергия-Буран". Проблем в том, что технология производства водородного РД-0120 была утрачена, а главное - в моральном устаревании всей этой концепции.
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