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ЦАМТО

В Крыму завершают строительство станции системы контроля космического пространства

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СККП
Система контроля космического пространства (СККП).
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 2 ноября. Строительство оптико-лазерного центра военной системы контроля космического пространства завершается в Евпатории, ведется монтаж оборудования.

Об этом "РИА Новости" сообщил генеральный директор научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (НПК СПП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") Юрий Рой.

"В Евпатории строится станция контроля космического пространства. На территории России будут четыре станции. В Евпатории завершается стройка, идет монтаж аналогичной станции, как на Алтае", – сказал он.

Всего в структуру системы контроля космического пространства Минобороны России должно входить четыре центра: действующий на Алтае и строящиеся в Евпатории, Уссурийске и Калининграде.

На сайте НПК СПП сообщается, что такие центры предназначены для фотографирования спутников на этапе запуска и выведения на целевые орбиты, а также контроля состояния спутников на высотах от 150 км до 36 тыс. км, получения их детального изображения в целях распознавания и оценки состояния космических аппаратов, например, в случае расследования аварийной ситуации. Кроме того, центры предназначены для обнаружения космического мусора и предупреждения его столкновения с отечественными космическими аппаратами.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
СККП
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