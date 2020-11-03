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ЦАМТО

Корвет ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" провел артиллерийские стрельбы в Японском море

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«Алдар Цыденжапов» выходит в море
«Алдар Цыденжапов» выходит в море.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

ЦАМТО, 2 ноября. Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, продолжает в море программу заводских ходовых испытаний.

В Японском море проведены очередные артиллерийские стрельбы. Испытана 100-мм универсальная корабельная артустановка А-190 из которой в различных режимах велся огонь по морским и воздушным целям.

Работу корабля в море обеспечивают самолеты морской авиации ТОФ.

Ранее корвет провел прочностные испытания оружия, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Страны
Россия
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Продукция
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Проекты
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