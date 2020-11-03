Корвет ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" провел артиллерийские стрельбы в Японском море

ЦАМТО, 2 ноября. Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, продолжает в море программу заводских ходовых испытаний.

В Японском море проведены очередные артиллерийские стрельбы. Испытана 100-мм универсальная корабельная артустановка А-190 из которой в различных режимах велся огонь по морским и воздушным целям.

Работу корабля в море обеспечивают самолеты морской авиации ТОФ.

Ранее корвет провел прочностные испытания оружия, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.