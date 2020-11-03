В интересах РВиА Сухопутных войск разрабатываются новые минометные комплексы

ЦАМТО, 2 ноября. В интересах подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации разрабатываются высокомобильные минометные комплексы.
В рамках опытно-конструкторских работ "Набросок" в 2022 году планируется завершение разработки линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси.
Новое минометное вооружение предусматривает решение боевых задач по поддержке огнем пехоты с применением автоматизированных процессов получения информации о целях и наведения орудий, способностью ведения огня с неподготовленных огневых позиций, возможностью действий в районах с трудными грунтами, а также в Арктическом регионе, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.