В интересах РВиА Сухопутных войск разрабатываются новые минометные комплексы

Модель варианта 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок", создаваемого по ОКР "Набросок" при головной роли АО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (Нижний Новгород; входит в состав АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»), на стенде Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017".

ЦАМТО, 2 ноября. В интересах подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации разрабатываются высокомобильные минометные комплексы.

В рамках опытно-конструкторских работ "Набросок" в 2022 году планируется завершение разработки линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси.

Новое минометное вооружение предусматривает решение боевых задач по поддержке огнем пехоты с применением автоматизированных процессов получения информации о целях и наведения орудий, способностью ведения огня с неподготовленных огневых позиций, возможностью действий в районах с трудными грунтами, а также в Арктическом регионе, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.