Гибридные силовые установки планируется использовать в новых образцах военной техники

Боевая колесная машина (шифр «Крымск») с гибридной энергоустановкой и электротрансмиссией на базе БТР-90 «Росток».

ЦАМТО, 2 ноября. Гибридные силовые установки с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии планируется использовать в новых образцах вооружения и военной техники.

Такая техника позволит выполнять поставленные задачи в различных условиях, адаптироваться к динамике изменения внешних факторов, а также значительно повысить автономность действий войск.

В настоящее время прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой емкости.

Практическая реализация применения этих технических решений позволит на порядок увеличить количество энергии, циркулирующей на борту машин, расширить возможности по компоновке образцов и обитаемости экипажа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.