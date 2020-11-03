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ЦАМТО

Гибридные силовые установки планируется использовать в новых образцах военной техники

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Крымск
Боевая колесная машина (шифр «Крымск») с гибридной энергоустановкой и электротрансмиссией на базе БТР-90 «Росток».
Источник изображения: milindcom.ru

ЦАМТО, 2 ноября. Гибридные силовые установки с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии планируется использовать в новых образцах вооружения и военной техники.

Такая техника позволит выполнять поставленные задачи в различных условиях, адаптироваться к динамике изменения внешних факторов, а также значительно повысить автономность действий войск.

В настоящее время прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой емкости.

Практическая реализация применения этих технических решений позволит на порядок увеличить количество энергии, циркулирующей на борту машин, расширить возможности по компоновке образцов и обитаемости экипажа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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