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"Росэлектроника", РТУ МИРЭА и Российская академия наук займутся совместной разработкой полимеров для электроники

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Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: Rostec

ЦАМТО, 2 ноября. ЦНИТИ "Техномаш" холдинга "Росэлектроника" (входит в Госкорпорацию Ростех), РТУ МИРЭА, ИНЭОС РАН и ИСПМ РАН объединились в научно-образовательный консорциум "Полимерные материалы для передовых технологий".

Участники консорциума займутся совместной разработкой новых материалов, применяемых для производства перспективной электроники, таких как полимерные диэлектрики и материалы для аддитивных технологий.

Объединение университета, научных организаций и промышленного предприятия в рамках консорциума позволит сформировать экосистему по технологическому направлению "полимерные материалы". Каждый участник консорциума выполняет определенную функцию – РТУ МИРЭА готовит профильных специалистов, научные институты делятся результатами фундаментальных исследований и предоставляют свои лаборатории для работы над новыми материалами, ЦНИТИ "Техномаш" внедряет созданные материалы в производство.

В рамках консорциума запланировано проведение фундаментальных, прикладных научных исследований, реализация образовательных программ, развитие научно-образовательной инфраструктуры, запуск производства высокотехнологичной продукции, а также совместное участие организаций консорциума в реализации национального проекта "Наука".

"Из результатов фундаментальных исследований часто рождаются новые идеи и технические решения, которые впоследствии воплощаются в реальных образцах продукции. Мы сформировали консорциум, чтобы укрепить связь между фундаментальными и прикладными знаниями, способствовать трансферу технологий, обеспечить передачу опыта и компетенций из лабораторий на производство", – заявил исполнительный директор ЦНИТИ "Техномаш" Станислав Налимов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
Росэлектроника
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