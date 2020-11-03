Отправка модуля "Причал" к МКС запланирована на осень

Москва. 2 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Отправка к Международной космической станции (МКС) нового российского узлового модуля "Причал" запланирована на осень 2021 года, сообщил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"У Международной космической станции есть еще серьезное будущее. Мы в апреле 2021 года планируем отправку к МКС нового российского модуля - модуля "Наука". А буквально через полгода после этого старта, осенью 2021 года будет к МКС добавлен еще один модуль - узловой модуль "Причал", - сказал Рогозин видеообращении в связи с 20-летием пилотируемого полета МКС.

Он также выразил уверенность, что МКС позволит сохранить международное космическое сотрудничество и поспособствует сохранению международной дипломатии, "несмотря на всю сложность ситуации в мировой политике".

"Я вас сердечно поздравляю, друзья, с этой датой. И хорошего полета нашей МКС", - добавил Рогозин.

Участники 64-й экспедиции МКС в составе российских космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэйтлин Рубинс также поздравили с борта станции первый экипаж, ученых и специалистов, поддерживающих их работу на орбите.

"Мы поздравляем всех участников этого невероятного международного проекта и хотим сказать им всем спасибо. Спасибо тем, кто стоял у его истоков и тем, кто занимался и продолжает заниматься его сопровождением", - сказал Кудь-Сверчков в видеообращении.

Пилотируемый полет МКС начался 2 ноября 2000 года, когда корабль Союз ТМ-31 доставил на станцию участников первой экспедиции - российских космонавтов Юрия Гидзенко и Сергея Крикалева, а также астронавта NASA Уильяма Шеперда, который стал первым командиром МКС. С тех пор станция является непрерывно обитаемой.

Первый экипаж вернулся на Землю 21 марта 2001 года на американском шаттле "Дискавери" STS-102. Их полет продлился 186 суток.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

С августа 2020 года экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Высказывается мнение, что разгерметизация может быть связана с возрастом станции. Такой точки зрения придерживается, в частности, космонавт Иван Вагнер, вернувшийся со станции в октябре. "20 лет - рекорд для всех космических станций. Мы видим сейчас, что что-то меняется, что-то требует большего (внимания). Если возвращаться к утечке - корпус где-то уже начинает давать царапины, трещины", - сказал Вагнер.

Между тем, исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам и участник первой экспедиции на МКС Сергей Крикалев отверг заявления об увеличении частоты поломок оборудования на станции и заявил, что состояние модулей позволяет им работать существенно дольше гарантийного срока службы в 15 лет.

"Вы говорите, что часто стало ломаться (оборудование, - "ИФ"). Наверное, сейчас стали просто больше на эту тему говорить. И одна из причин этого, что не очень подготовленные люди стали слушать канал связи и сырая информация, нефильтрованная, приходя к не очень глубоко погружённым людям, иногда вызывает преувеличенный страх", - сказал Крикалев на брифинге по случаю 20-летия работы МКС в пилотируемом режиме 29 октября.