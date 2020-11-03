Бомбардировщики Черноморского флота на учениях уничтожили отряд кораблей "противника"

Москва. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М Черноморского флота (ЧФ) провели учения по уничтожению групповых надводных целей.

"Лётчики на Су-24М выполнили учебные упражнения по заходу на боевой курс, нанесению условного бомбометания и ухода от возможного ответного удара", - сказано в сообщении ЧФ, распространённом в понедельник.

Согласно замыслу учений, расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Форпост" и "Орлан" обнаружили в море группу надводных кораблей условного противника.

"Полученные от БЛА данные были переданы экипажам бомбардировщиков для применения бомбового оружия по морским целям", - сообщает штаб ЧФ.