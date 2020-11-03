Московский институт теплотехники готов возобновить работы по "ядерному поезду" "Баргузин"

Предполагается, что на "Баргузин" будут ставить межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский институт теплотехники (МИТ) готов возобновить работы по созданию боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин". Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный конструктор МИТ, академик РАН Юрий Соломонов, который отметит 3 ноября свое 75-летие.

"Мы готовы к этой работе. Она была приостановлена в известное время. Если будет принято решение по возобновлению работ, мы готовы продолжить их", - сказал Соломонов.

В 2014 году командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил, что в России воссоздается боевой железнодорожный ракетный комплекс "Баргузин", эскизное проектирование комплекса уже завершено. Как сообщал ТАСС в 2016 году источник в оборонно-промышленном комплексе, в тот период было начато создание отдельных элементов БЖРК. Предполагалось, что на "Баргузин" будут ставиться межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс".

Предшественники "Баргузина" - советские железнодорожные ракетные комплексы "Молодец" - были сняты с вооружения в 2005 году.