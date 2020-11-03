Генконструктор Московского института теплотехники: перевооружение РВСН идет блестяще

Юрий Соломонов рассказал в интервью ТАСС об основных направлениях работы одного из самых закрытых предприятий оборонно-промышленного комплекса России

3 ноября исполняется 75 лет со дня рождения Героя Труда России, генерального конструктора по разработке стратегических ракетных комплексов с твердотопливными ракетами, генерального конструктора Московского института теплотехники (МИТ) Юрия Соломонова. Накануне этой даты он в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал об основных направлениях работы одного из самых закрытых предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

- Юрий Семенович, как идет программа перевооружения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в части, касающейся МИТ?

- Перевооружение РВСН идет блестяще. На эту тему было очень много информации. Министр обороны говорил время от времени относительно постановки на боевое дежурство новых полков. Думаю, все движется к тому, что через три года, к 2024 году, произойдет полное обновление старой группировки на новые ракетные комплексы "Ярс".

- МИТ занимается в том числе боевым оснащением для межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Какая доля боевых частей от МИТ в наземной и морской компонентах Стратегических ядерных сил (СЯС)?

- Здесь нет никакой тайны. Все эти цифры прописаны в Договоре (СНВ-3), где все расписано по числу носителей наземного и морского базирования с количеством боевых блоков на каждом носителе. Если по наземной составляющей у нас - примерно 70%, по морской составляющей - около 30% от общего количества боевых блоков каждой составляющей.

- Нет ли планов вернуться к использованию ракет-носителей "Старт-1", базой для которых служили МБР "Тополь"?

- Все, что связано со "Стартом-1", естественно, в новой модификации - много лет прошло, мы этим занимаемся. Все будет зависеть от того, насколько окажутся востребованными работы по двум проектам, которые сейчас ведутся. Причем речь идет не о ракете-носителе, а о проектах, которые предлагаются к реализации. Речь идет о создании двух группировок малогабаритных спутников, для которых "Старт-1" является удобным носителем, по крайней мере для первой фазы. Планируется принять решения на эту тему в 2020-2021 году.

- Планируется ли что-нибудь по "Ишиму" (российско-казахский проект запуска легкой ракеты-носителя с борта высотного истребителя-перехватчика МиГ-31)?

- От "Ишима" остался только макет (в кабинете у Соломонова - прим. ТАСС). Но его идея реализована, как известно, в другом проекте (гиперзвуковая ракета "Кинжал" - прим. ТАСС).

- В прессе были сообщения, что МИТ будет делать Систему аварийного спасения для перспективного пилотируемого корабля (ППК) "Орел". Так ли это?

- Да. Это так называемый ракетный блок аварийного спасения для пилотируемых пусков на больших носителях. Мы занимаемся этим вопросом вместе с Ракетно-космической корпорацией "Энергия". Она является головным предприятием по ППК, частью которого является система спасения. Система очень сложная. И мы назначены головной организацией. Естественно, с субкооперацией. Система сложная с точки зрения функционирования.

Про ответственность я не говорю, поскольку это - пилотируемые аппараты. Работа строится таким образом, чтобы в 2023 году провести первые бросковые испытания. Натурные. Сейчас работа ведется в плановом порядке. Деньги выделены на это дело. И мы надеемся, что оправдаем то доверие, которое нам оказано при создании уникального для нас изделия. Эти системы были созданы и функционировали в другой редакции предшествующими разработчиками. Мы оправдаем доверие.

- Нет ли планов возобновить разработку боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин"?

- Этот вопрос надо задавать Министерству обороны. Мы готовы к этой работе. Она была приостановлена в известное время. Если будет принято решение по возобновлению работ, мы готовы продолжить их.

- Сейчас идет разработка стратегических атомных подводных лодок 5-го поколения. МИТ готов предложить для них свое "изделие"?

- Считаю, что по лодкам 5-го поколения это абсолютно не актуально. Почему? Из планов Минобороны по созданию "Бореев" и "Бореев-А" данные работы будут вестись по крайней мере до конца этого десятилетия. С учетом жизненного цикла они будут служить как минимум 30 лет. То есть речь идет о 2050 годе. Думаю, вопрос действительно назреет лет через 10.

- Как правильно писать название ракетного комплекса - "Ярс" или ЯРС?

- Три больших буквы. Исключительно (Есть версия, что во втором случае речь идет об аббревиатуре от слов Ядерная ракета Соломонова - прим. ТАСС). (Смеется).

Беседовал Сергей Бабкин