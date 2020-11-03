Войти
ТАСС

Перевооружение РВСН на ракетные комплексы "Ярс" завершится до 2024 года

545
0
0
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Ранее в Минобороны сообщили, что на "Ярсы" перевооружена Иркутская ракетная дивизия РВСН

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на ракетные комплексы "Ярс" мобильного и шахтного базирования будет завершено до 2024 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), академик РАН Юрий Соломонов, который отметит 3 ноября свое 75-летие.

"Думаю, все движется к тому, что через три года, к 2024 году, произойдет полное обновление старой группировки на новые ракетные комплексы "Ярс", - сказал Соломонов.

Первый полк с подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс" заступил на боевое дежурство в марте 2011 в Тейковском ракетном соединении РВСН. По данным открытой печати, сейчас на мобильный вариант "Ярса" перевооружены шесть ракетных дивизий. В частности, в сентябре в Минобороны сообщили, что на "Ярсы" перевооружена Иркутская ракетная дивизия РВСН.

Продолжаются работы по установке "Ярсов" на стационарные позиции. В частности, 13 октября на селекторном совещании в военном ведомстве министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что были загружены две ракеты "Ярс" в шахтные пусковые установки в Калужской области.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан МИТ под руководством Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М".

Сейчас в боевом составе РВСН находятся восемь типов ракетных комплексов. Среди них пять типов ракетных комплексов стационарного (шахтного) базирования - "Воевода", "Стилет", "Тополь-М", "Ярс" и "Авангард". В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". Планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы "Ярс", "Авангард" и "Сармат".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М
РС-12М2
РС-18
РС-20В
РС-24 Ярс
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
МИТ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
ПГРК
Похожие новости
03.11.2020
Назван срок полного перевооружения РВСН на комплексы "Ярс"
17.02.2020
Поезд стратегического назначения
05.06.2019
Американский "Авангард" не существует даже на бумаге
18.03.2019
Повторяющийся "Ярс": какие ракеты строит Россия
26.12.2013
"Ярс" стреляет из-под земли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.11 17:07
  • 18
Самая неуязвимая - в Нагорном Карабахе подбита лишь одна ЗСУ-23-4 "Шилка"
  • 03.11 16:52
  • 4
Источник: первый серийный Су-57 с двигателем второго этапа сдадут Минобороны в декабре
  • 03.11 16:12
  • 67
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 03.11 16:05
  • 79
Танки «хоронить» рано: как в США оценили конфликт в Карабахе
  • 03.11 15:21
  • 6
Новое оружие российской ПРО успешно поразило цель
  • 03.11 15:05
  • 4
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 03.11 14:51
  • 59
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 03.11 11:19
  • 4
Армения близка к потере Карабаха: Азербайджан вышел на подступы к Шуше и Лачину (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 03.11 10:51
  • 1
"Тактику боя будут менять": у России появилось новое ударное оружие
  • 03.11 09:38
  • 161
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 03.11 09:13
  • 1
От боевого «Сармата» к гражданскому «Лидеру»
  • 03.11 08:28
  • 1
Назван срок развертывания спутниковой системы РФ услуг интернета вещей
  • 03.11 06:28
  • 3
В разведывательные подразделения СВ продолжают поступать современные бронеавтомобили и технические средства
  • 02.11 23:26
  • 1
Как агенты ЦРУ хитростью раздобыли секреты комплекса С-75 во Вьетнаме
  • 02.11 22:09
  • 33
Союзничек…