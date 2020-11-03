Перевооружение РВСН на ракетные комплексы "Ярс" завершится до 2024 года

Ранее в Минобороны сообщили, что на "Ярсы" перевооружена Иркутская ракетная дивизия РВСН

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на ракетные комплексы "Ярс" мобильного и шахтного базирования будет завершено до 2024 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), академик РАН Юрий Соломонов, который отметит 3 ноября свое 75-летие.

"Думаю, все движется к тому, что через три года, к 2024 году, произойдет полное обновление старой группировки на новые ракетные комплексы "Ярс", - сказал Соломонов.

Первый полк с подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс" заступил на боевое дежурство в марте 2011 в Тейковском ракетном соединении РВСН. По данным открытой печати, сейчас на мобильный вариант "Ярса" перевооружены шесть ракетных дивизий. В частности, в сентябре в Минобороны сообщили, что на "Ярсы" перевооружена Иркутская ракетная дивизия РВСН.

Продолжаются работы по установке "Ярсов" на стационарные позиции. В частности, 13 октября на селекторном совещании в военном ведомстве министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что были загружены две ракеты "Ярс" в шахтные пусковые установки в Калужской области.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан МИТ под руководством Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М".

Сейчас в боевом составе РВСН находятся восемь типов ракетных комплексов. Среди них пять типов ракетных комплексов стационарного (шахтного) базирования - "Воевода", "Стилет", "Тополь-М", "Ярс" и "Авангард". В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". Планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы "Ярс", "Авангард" и "Сармат".