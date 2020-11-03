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Известия.ru

Россия и Монголия провели военные учения «Селенга-2020»

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба Восточного военного округа

Военнослужащие России и Монголии провели учения «Селенга-2020». Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Российско-монгольские военные учения «Селенга-2020» проходили на полигоне Бурдуны в Бурятии и Дойтым Ан в Монголии. Впервые международные военные маневры из-за COVID-19 проходили в измененном формате.

Ранее учения с участием российских и монгольских военнослужащих проходили каждый год поочередно в обеих странах, общее число участников превышало 1 тыс. человек. В этом году воинские подразделения отрабатывали задачи только на своей территории. Учениями командовали с полигона Бурдуны, куда на прошлой неделе для этого из соседнего государства прибыли 12 офицеров Вооруженных сил Монголии.

«Завершился основной этап российско-монгольских учений «Селенга». Особенностью совместных учений стал розыгрыш тактических эпизодов российской и монгольской стороной - каждой на своих полигонах с использованием онлайн-наблюдения за ходом практических действий по веб камерам, расположенным на разных учебных точках, и с помощью защищенных каналов связи», — говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

Со стороны России были задействованы танковые и мотострелковые подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, — в общей сложности примерно 650 человек и более 100 единиц техники. Войска Вооруженных сил Монголии задействовали на своем полигоне около 450 человек и свыше 100 единиц автомобильной и механизированной техники.

«Впервые на учениях «Селенга» российские военнослужащие использовали современные средства разведки и комплексы беспилотной авиации», — говорится в сообщении.

Мобильные группы радиоэлектронной борьбы ВВО показали коллегам из Монголии эффективность применения средств радиоэлектронного подавления каналов управления БЛА условного противника, с помощью новейшей станции помех «Поле-21».Военнослужащие подавили каналы привязки беспилотников к глобальным спутниковым и радионавигационным системам.

Во время учений «Селенга-2020» применялись системы залпового огня «Торнадо-Г», самоходные артиллерийские установки «Акация», штурмовики Су-25 «Грач» и ударные вертолеты Ми-24, Ми-8АМТШ.

Ранее, 29 октября, Минобороны Белоруссии анонсировало совместные с РФ учения «Запад-2021».


В сентябре в Белоруссии проходили совместные учения с Россией «Славянское братство». Десантники двух стран отработали вопросы взаимодействия подразделений при выполнении тактических задач.


Фото: Пресс-служба Восточного военного округа

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