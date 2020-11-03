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Газета.ru

Защита от С-400: как США обезопасят свою технику

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Источник изображения: gazeta.ru

В США подготовят закон об угрозе С-400 для истребителей F-35

Странам, которые приобретают у США передовые системы вооружения, могут официально запретить покупать технологии, угрожающие американской технике, сообщают СМИ. В числе таких угроз - российские зенитные ракетные системы С-400, которые ранее приобрела у России Турция, чем вызвала критику со стороны Соединенных Штатов.

В сенате Соединенных Штатов разрабатывают законопроект, в котором продажа другим странам передовых систем вооружения, в том числе истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, будет предполагать ограничение на покупку этими государствами иностранных технологий, представляющих угрозу для американских, пишет Breaking Defense.

В частности, к таким угрозам, как отмечает издание, относятся российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

Помимо того, как уточнили в издании, в США рассматривают инициативу члена палаты представителей от Демократической партии Элиота Энгеля. Согласно предлагаемым им изменениям, страны Ближнего Востока, которые захотят приобрести F-35 Lightning II и другие передовые вооружения, в том числе беспилотники, должны будут проинформировать Вашингтон о целях и планах использования закупаемого оружия.

«Страны, не входящие в НАТО, такие как Финляндия и Швейцария, также рассматривают возможность закупки F-35, и им также придется придерживаться новых правил, если какая-либо версия законопроектов будет принята», - обратили внимание в Breaking Defense.

Подобный вопрос встал на повестке дня для США после того, как Анкара в 2017 году приобрела у Москвы системы С-400. Турция стала первой страной Североатлантического альянса, которая приобрел у Москвы эти системы. Стоимость сделки составила $2,5 млрд, половину из которых покрывает российский кредит. Первые поставки начались 12 июля прошлого года.

Этот контракт вызвал возмущение американской стороны, которая призывала Турцию отказаться от сделки и вместо этого приобрести комплексы Соединенных Штатов Patriot.

НАТО в целом выступает против того, что Турция приобрела С-400.

Военный блок объясняет это тем, что Вашингтон и Брюссель опасались утечки через «Триумф» сведений, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. В связи с этим Вашингтон приостановил поставку Анкаре этих самолетов. Турция должна была получить более 100 самолетов.

Против турецкой стороны также планировалось ввести санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), но в итоге ограничительные меры не применили, несмотря на требования документа.

Несмотря на ультиматумы, Турция не отказалась от своей позиции и в середине октября впервые опробовала на учениях на севере страны, в районе города Синоп, купленные у России зенитные ракетные системы, сообщало ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник. «На учениях были выполнены пуски трех ракет ЗРС С-400. Все они успешно поразили назначенные цели», - отметил собеседник агентства.

Как отмечало РИА «Новости», перед маневрами Турция выпустила международное оповещение Navtex о проведении артиллерийских учений в районе Синопа.

«Интерфакс» со ссылкой на российский источник подчеркивал, что первые испытания Анкарой ЗРС С-400 «подтвердили высокую надежность» техники из России.

После того, как в СМИ появились сообщения об этих испытаниях, сенаторы Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) и Джеймс Ланкфорд (республиканец от штата Оклахома) направили письмо американскому госсекретарю Майку Помпео.

Поводом к этому послужили сообщения журналистов, что Турция отслеживала американские истребители F-16, пролетавшие в восточной части Средиземного моря во время совместных учений Eunomia с участием Франции, Италии, Греции и Кипра, которые проходили в августе.

«Сообщения об этой активации ясно показывают, что Турция не намерена менять курс и отказываться от этой системы», - подчеркнули сенаторы.

Они потребовали предоставить дополнительные сведения о предполагаемой активации С-400.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг позже заявил, что приобретенные Турцией у России ЗРС невозможно интегрировать в единую систему противовоздушной обороны Североатлантического альянса.

Позже министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российские С-400 не будут интегрированы в инфраструктуру командного управления Североатлантического альянса, цитировал его телеканал ТRТ.

Глава оборонного ведомства подчеркивал, что приобретение Анкарой у Москвы «Триумфов» вовсе не говорит о том, что Турция «отдаляется от НАТО».


Лидия Мисник

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