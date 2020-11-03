Минобороны Азербайджана сообщает о новых боях в Карабахе

Баку. 2 ноября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Боевые действия в зоне карабахского конфликта велись в минувшее воскресенье и в ночь на понедельник на Агдамском, Ходжавендском, и Губадлинском направлениях, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Подразделения ВС Армении обстреляли из различных видов вооружений, в том числе ракетами и артиллерией, позиции подразделений Азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта. В результате предпринятых ответных мер против армянских Вооруженных сил на различных направлениях фронта обороняющиеся подразделения противника, понеся потери в живой силе и боевой технике, были вынуждены отступить", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны Азербайджана, в ходе боевых действий азербайджанские военные уничтожили 22 единицы армянской военной техники, в том числе четыре установки РСЗО "Град" и десять пушек.

В настоящее время азербайджанские войска "контролируют оперативную обстановку по всей линии фронта", говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику со стороны Азербайджана. Боевые действия в зоне конфликта, несмотря на попытки международных посредников посадить стороны за стол переговоров, продолжаются.