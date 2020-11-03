Азербайджан сообщил об обстрелах Арменией сел у зоны боевых действий в НКР

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны армянских ВС сел в Агдамском и Агджабединском районах. Заявление опубликовано в понедельник, 2 ноября, на сайте азербайджанского оборонного ведомства.

«С 06:00 (05:00 мск) 2 ноября вооруженные силы Армении подвергают артиллерийскому обстрелу села Агдамского и Агджабединского районов», — говорится в публикации.

Как отметили в военном ведомстве, за прошедшие сутки ВС Азербайджана уничтожили большое количество военной техники противника, в частности, четыре РСЗО БМ-21 «Град», 10 различных видов пушек, три грузовика с боеприпасами и пять единиц другой автомобильной техники.

Обострение в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики произошло 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. С момента эскалации стороны трижды договаривались о перемирии, а также о неведении обстрелов мирного населения.

Однако бои продолжаются до сих пор.

31 октября премьер Армении Никол Пашинян обратился к России с просьбой начать консультации для определения формы поддержки для обеспечения безопасности республики на основании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Москва отметила, что готова оказать помощь в соответствии с ОДКБ, если боевые действия будут проходить на армянской территории.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя просьбу Еревана, заявил, что у Армении нет оснований просить помощи у России.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин