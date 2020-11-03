Военнослужащие России и Монголии провели учения "Селенга-2020"

Впервые международные военные маневры из-за пандемии проходили в измененном формате

УЛАН-УДЭ, 2 ноября. /ТАСС/. Российско-монгольские военные учения "Селенга-2020" завершились на полигоне Бурдуны в Бурятии и Дойтым Ан в Монголии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Впервые международные военные маневры из-за пандемии коронавируса проходили в измененном формате. Ранее учения с участием военнослужащих обеих стран проводились каждый год поочередно в России и в Монголии, общее количество участников достигало более 1 тыс. человек. В этом году воинские подразделения отрабатывали задачи исключительно на своей территории. Командование учениями осуществлялось с полигона Бурдуны, куда на прошлой неделе для этого из соседнего государства приехала оперативная группа - 12 офицеров Вооруженных сил Монголии

"Завершился основной этап российско-монгольских учений "Селенга". Особенностью совместных учений стал розыгрыш тактических эпизодов российской и монгольской стороной - каждой на своих полигонах с использованием онлайн-наблюдения за ходом практических действий по веб камерам, расположенным на разных учебных точках, и с помощью защищенных каналов связи", - сказали в пресс-службе ВВО.

С российской стороны были задействованы танковые и мотострелковые подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, - всего около 650 человек и более 100 единиц техники. Войска Вооруженных сил Монголии задействовали на своем полигоне около 450 человек и свыше 100 единиц автомобильной и механизированной техники.

"Впервые на учениях "Селенга" российские военнослужащие использовали современные средства разведки и комплексы беспилотной авиации, - отметили в пресс-службе. - Мобильные группы радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа показали коллегам из Монголии эффективность применения средств радиоэлектронного подавления каналов управления БЛА условного противника, с помощью новейшей станции помех "Поле-21". Военнослужащие подавили каналы привязки беспилотников к глобальным спутниковым и радионавигационным системам".

Также в учениях на полигоне Бурдуны применялись системы залпового огня "Торнадо-Г", самоходные артиллерийские установки "Акация", штурмовики Су-25 "Грач" и ударные вертолеты Ми-24, Ми-8АМТШ.

Российско-монгольские учения "Селенга"

Российско-монгольские военные учения "Селенга" проводятся ежегодно, поочередно на территории двух государств. В 2019 году маневры были проведены в конце августа и начале сентября на полигоне Мунх Хэт в Монголии - военнослужащие двух стран провели операцию по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований. Особенностью учений стало участие российских военнослужащих в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол.