Patria разработает единую транспортную систему для Финляндии и Латвии.

Финляндия и Латвия подписали соглашение с финской оборонной компанией Patria об исследованиях и разработках (НИОКР) в отношении совместной бронированной транспортной системы. Это соглашение – следующий шаг в рамках программы сотрудничества, подписанной странами весной 2019 г.

БТР Patria XA

Предусматривается, что базой для инновационной бронированной транспортной системы станет защищенный 6×6 транспорт производства Patria, который компания представила в качестве новинки на выставке Eurosatory 2018. Демонстратор объединил характеристики бронетранспортеров Patria XA и AMV.

Эффективный дизельный двигатель мощностью 400 л.с. (294 кВт) и крутящим моментом 1.870 Нм, а также подвеска от БТР AMV, являются основой высокой проходимости 24 тонного транспортного средства. По мере необходимости модель позволяет установить защиту от баллистических угроз и угроз СВУ от уровня 2 до уровня 4 согласно STANAG 4569.

БТР Patria AMV

Помимо водителя и командира, внутренний объем позволит разместиться до 10 военнослужащих со своим снаряжением для 72-часовой миссии. Концепция транспортного средства предусматривает установку (пилотируемой) оружейной башни.

Совместная финско-латвийская научно-исследовательская организация будет направлять и контролировать работы по развитию, а Финляндия станет ведущей страной проекта. Соглашение также предусматривает возможность разработки в дальнейшем новых вариантов транспортных средств и системных функций.

По материалам ресурса esut.de