"Тактику боя будут менять": у России появилось новое ударное оружие

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Николай Протопопов. Высокая автономность, управляемое ракетное оружие и способность обходить ПВО — российские военные осваивают первые многоцелевые БПЛА "Орион". По оценкам специалистов, эти дроны значительно повысят ударные возможности армии и выведут беспилотную авиацию на новый уровень. О плюсах и минусах таких аппаратов — в материале РИА Новости.

Помехи не страшны

В сюжете телеканала НТВ недавно показали войсковой комплект в действии — две машины управления и три беспилотника "Орион", которые, по всей видимости, уже заступили на боевое дежурство. Напомним, контракт на серийные поставки в войска разведывательно-ударного БПЛА большой продолжительности полета Минобороны подписало в августе. А первый комплект передали в опытно-войсковую эксплуатацию еще весной текущего года.

"Орион" может находиться в небе до 24 часов. Внешне он напоминает американский MQ-1 Reaper — такое же длинное и узкое крыло и V-образное хвостовое оперение. БПЛА предназначен не только для воздушной разведки и целеуказания, но и для нанесения ракетных и бомбовых ударов. На борт берет до 200 килограммов боевой нагрузки. Специально для него разработали несколько типов боеприпасов калибром от 25 до 100 килограммов.

"Орион" относится к классу средних БПЛА и занимает нишу между крупным С-70 "Охотником" и небольшими разведчиками. Силовая установка — бензиновый двигатель мощностью порядка 100 лошадиных сил — находится в задней части фюзеляжа. За счет применения в конструкции композитных материалов довольно внушительный по габаритам беспилотник весит всего около тонны. Максимальная высота — 7,5 тысячи метров, скорость — 200 километров в час. Полетом управляет оператор по радиоканалу, дальность сигнала — 250 километров.

Комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Орион" компании "Кронштадт" на выставке вооружений международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот" Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Аппарат уникален тем, что может эффективно действовать на поле боя даже в условиях плотных радиопомех, поставленных комплексами РЭБ противника. Бортовая оптико-электронная система обнаруживает и сопровождает цели в автоматическом режиме и корректирует полет управляемых ракет. Глаза и уши БПЛА — тепловизионные и телевизионная камеры, лазерный дальномер и целеуказатель. Кроме того, предусмотрено место для цифрового видеооборудования и обзорной радиолокационной станции.

Развитие проекта "Орион" — двухтонный ударный беспилотник "Сириус". Летный образец, сообщают разработчики, будет готов в следующем году. Его оснастят комплексом спутниковой связи, позволяющим управлять полетом практически из любой точки земного шара.

Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР "Орион-Э" Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Атака дронов

В последние годы беспилотники все чаще задействуют в вооруженных конфликтах по всему миру. Свежий пример — боевые действия в Нагорном Карабахе. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, азербайджанские военные довольно эффективно применяют БПЛА, так как у армии НКР практически нет современных комплексов противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

"Многие государства, не уделявшие достаточного внимания созданию ПВО и маскировке, пожинают горькие плоды, — отметил Леонков в беседе с РИА Новости. — Кадры, которые демонстрирует Азербайджан, показывают, что маскировка у армянской армии напрочь отсутствует. Если бы они качественно поработали над ней, беспилотники были бы менее эффективны — их скорость и возможности поиска целей в оптическом диапазоне ограничены".

Впрочем, добавляет эксперт, при определенной тактике БПЛА способны нанести существенный урон даже в условиях противодействия мощной глубокоэшелонированной ПВО. В частности, в США сейчас развивают концепцию так называемого роя дронов, когда десятки одновременно взлетевших аппаратов вскрывают оборону противника и отвлекают на себя радары наведения зенитных ракет.

"На бомбардировщике B-52 таких поместится порядка 140 штук, — уточняет Леонков. — Они будут имитировать ложные цели. Когда летит такой рой, средства ПВО вынуждены реагировать, расходовать боезапас и обнаруживать свое местоположение. Пока расчеты заняты перезарядкой, прилетает ударная авиация и очень быстро отрабатывает по полученным координатам".

Российская армия эксплуатирует беспилотные аппараты нескольких типов — как правило, это компактная техника, предназначенная для разведки и целеуказания. Сейчас, к примеру, БПЛА непрерывно патрулируют территорию вокруг авиабазы Хмеймим в Сирии. С вводом в строй ударного "Ориона" у военных появился еще один весомый аргумент в воздухе.

Женский боевой расчет по управлению беспилотными аппаратами Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Психологический эффект

Как отмечает заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов, важнейший плюс беспилотной авиации — безопасность личного состава, который атакует противника, находясь в десятках километров от зоны операции. Кроме того, БПЛА резко повышают эффективность боевых самолетов.

"Если, к примеру, небольшой беспилотник обнаружил оперативно-тактический ракетный комплекс, то вряд ли сможет уничтожить его в одиночку с одного удара, — объясняет Попов. — Для этого зачастую нужны полноценные самолеты. Но ему вполне по силам сбросить пару бомб или ракет и дезорганизовать работу расчета, надавить на психику. После этого по переданным с БПЛА координатам вылетает либо второй такой же аппарат, либо вертолет или самолет из дежурных сил и довершает дело".

Стоит признать, что, пожалуй, наибольших успехов в использовании БПЛА пока добились американцы. Они применяют дроны в разведывательных целях еще с 1960-х. Во Вьетнаме беспилотники совершили несколько тысяч вылетов, в основном на фоторазведку.

В 1990-е, когда у Пентагона появились многоцелевые дроны Predator, беспилотная авиация научилась не только заниматься разведкой, но и наносить эффективные точечные удары по объектам на земле. Воздушные "хищники" действовали практически в каждом военном конфликте с участием США — в Боснии, Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии.

Американский беспилотник MQ-1 Predator Источник изображения: © Фото : public domain

Программа развития БПЛА имелась и у СССР. Еще в 1960-х советские конструкторы разработали несколько типов беспилотных разведчиков. Один из них — Ла-17Р — построили на базе летающей мишени. С земли он стартовал при помощи твердотопливных ускорителей, а в небе включался турбореактивный двигатель. Аппарат мог находиться в воздухе от 30 минут до полутора часов в зависимости от высоты полета, разгонялся почти до 900 километров в час. Разведчик был многоразовым, садился по-самолетному или парашютным способом.

Другая разработка советской оборонки — комплекс оперативно-тактической разведки Ту-141 "Стриж". Скорость — более 1100 километров в час, диапазон высот — от 50 до 5000 метров. "Стрижи" оставались на вооружении до 1990-х и базировались преимущественно на западных границах СССР.