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Создатель российского ракетного щита назвал ядерное оружие благом

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Источник изображения: Фото: Минобороны России / РИА Новости

Создатель ракетно-ядерного щита России, генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), академик Российской академии наук (РАН), доктор технических наук Юрий Соломонов назвал ядерное оружие благом. Он заявил об этом в интервью, которое в ближайшее время опубликует журнал «Национальная оборона», передает РИА Новости.

«Это (ядерное оружие), безусловно, благо. И исторически это подтверждается отсутствием глобальных войн в течение 75 лет. Это самый длительный промежуток времени отсутствия войн мирового масштаба. И главным звеном в этой цепочке, безусловно, выступает ядерное оружие, которое является мощнейшим фактором сдерживания агрессивности государств», — пояснил Соломонов.

По его словам, бывший президент США Барак Обама неслучайно в одном из своих выступлений призывал к «ядерному нулю».

«"Ядерный ноль" — это как раз отказ от потенциальной боязни огромной разрушительной силы оружия и возврат к той ситуации, когда при отсутствии подобной угрозы возможно применение и использование неядерного оружия для создания конфликтных ситуаций глобального характера», — объяснил он.

Ранее в октябре был раскрыт ответ России на ядерный удар США из Германии. Россия в случае ядерного удара «церемониться не будет», заявил НСН заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Компании
МИТ
Персоны
Барак Обама
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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