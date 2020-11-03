Завершился основной этап российско-монгольских учений "Селенга-2020"

Хабаровск. 2 ноября. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - На полигоне "Бурдуны" в Бурятии завершился основной этап российско-монгольского учения "Селенга-2020", в котором приняли участие подразделения Восточного военного округа (ВВО) и оперативная группа Вооруженных сил Монголии, сообщает пресс-служба ВВО в понедельник.

"Особенностью совместного учения стал розыгрыш тактических эпизодов российской и монгольской стороной, каждой на своих полигонах с использованием онлайн-наблюдения за ходом практических действий по веб камерам, расположенным на разных учебных точках", - говорится в сообщении.

Так, впервые на учении российские военнослужащие использовали современные средства разведки и комплексы беспилотной авиации, с помощью которых проводился сбор данных для реактивной, ствольной артиллерии и танковых подразделений ВВО.

Системы залпового огня "Торнадо-Г" и самоходные артиллерийские установки "Акация" уничтожили пункты управления, склады с боеприпасами и системы ПВО условного противника. Прикрытие с воздуха осуществили штурмовики Су-25 "Грач" и ударные вертолеты Ми-24.

Отмечается, что в ходе практических действий применялась тактика, используемая в современных вооруженных конфликтах, в частности, танки Т-72Б вели стрельбу с закрытых огневых позиций по целям на максимальной дальности.

"Мобильные группы радиоэлектронной борьбы ВВО показали коллегам из Монголии эффективность применения средств радиоэлектронного подавления каналов управления беспилотными летательными аппаратами условного противника, с помощью новейшей станции помех "Поле-21". Военнослужащие подавили каналы привязки беспилотников к глобальным спутниковым и радионавигационным системам", - отмечает пресс-служба.

Кроме того, участники учений в онлайн режиме продемонстрировали навыки преодоления минного поля и рва с помощью танкового мостоукладчика, а также эвакуацию раненых с поля боя беспосадочным способом на внешней подвеске вертолета Ми-8 АМТШ.

Впервые на учении "Селенга-2020" военнослужащие выполнили новейшие тактические приемы на армейских мотовездеходах высокой проходимости.

По защищенным каналам радио и видеосвязи оперативная группа ВС Монголии, которая наблюдала за ходом событий на территории России, передала координаты передвижения групп неприятеля своим подразделениям, которые в свою очередь на полигоне "Дойтым Ан" разгромили условных боевиков.

По данным пресс-службы, на учении были задействованы танковые и мотострелковые подразделения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии, общей численностью около 650 человек и более 100 единиц техники.