Войти
Интерфакс-АВН

Завершился основной этап российско-монгольских учений "Селенга-2020"

619
0
0
Полигон «Бурдуны»
37-я отдельная мотострелковая бригада совершает марш на полигон «Бурдуны».
Источник изображения: debri-dv.ru

Хабаровск. 2 ноября. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - На полигоне "Бурдуны" в Бурятии завершился основной этап российско-монгольского учения "Селенга-2020", в котором приняли участие подразделения Восточного военного округа (ВВО) и оперативная группа Вооруженных сил Монголии, сообщает пресс-служба ВВО в понедельник.

"Особенностью совместного учения стал розыгрыш тактических эпизодов российской и монгольской стороной, каждой на своих полигонах с использованием онлайн-наблюдения за ходом практических действий по веб камерам, расположенным на разных учебных точках", - говорится в сообщении.

Так, впервые на учении российские военнослужащие использовали современные средства разведки и комплексы беспилотной авиации, с помощью которых проводился сбор данных для реактивной, ствольной артиллерии и танковых подразделений ВВО.

Системы залпового огня "Торнадо-Г" и самоходные артиллерийские установки "Акация" уничтожили пункты управления, склады с боеприпасами и системы ПВО условного противника. Прикрытие с воздуха осуществили штурмовики Су-25 "Грач" и ударные вертолеты Ми-24.

Отмечается, что в ходе практических действий применялась тактика, используемая в современных вооруженных конфликтах, в частности, танки Т-72Б вели стрельбу с закрытых огневых позиций по целям на максимальной дальности.

"Мобильные группы радиоэлектронной борьбы ВВО показали коллегам из Монголии эффективность применения средств радиоэлектронного подавления каналов управления беспилотными летательными аппаратами условного противника, с помощью новейшей станции помех "Поле-21". Военнослужащие подавили каналы привязки беспилотников к глобальным спутниковым и радионавигационным системам", - отмечает пресс-служба.

Кроме того, участники учений в онлайн режиме продемонстрировали навыки преодоления минного поля и рва с помощью танкового мостоукладчика, а также эвакуацию раненых с поля боя беспосадочным способом на внешней подвеске вертолета Ми-8 АМТШ.

Впервые на учении "Селенга-2020" военнослужащие выполнили новейшие тактические приемы на армейских мотовездеходах высокой проходимости.

По защищенным каналам радио и видеосвязи оперативная группа ВС Монголии, которая наблюдала за ходом событий на территории России, передала координаты передвижения групп неприятеля своим подразделениям, которые в свою очередь на полигоне "Дойтым Ан" разгромили условных боевиков.

По данным пресс-службы, на учении были задействованы танковые и мотострелковые подразделения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии, общей численностью около 650 человек и более 100 единиц техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Монголия
Россия
Продукция
2С3 Акация
Град РСЗО
Ми-24
Ми-8
Су-25
Т-72
Т-72Б
Торнадо-Г
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
03.11.2020
Россия и Монголия провели военные учения «Селенга-2020»
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
28.08.2017
Российско-монгольские военные учения "Селенга". Досье
30.08.2016
Российско-монгольские военные учения "Селенга". Досье
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.11 17:07
  • 18
Самая неуязвимая - в Нагорном Карабахе подбита лишь одна ЗСУ-23-4 "Шилка"
  • 03.11 16:52
  • 4
Источник: первый серийный Су-57 с двигателем второго этапа сдадут Минобороны в декабре
  • 03.11 16:12
  • 67
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 03.11 16:05
  • 79
Танки «хоронить» рано: как в США оценили конфликт в Карабахе
  • 03.11 15:21
  • 6
Новое оружие российской ПРО успешно поразило цель
  • 03.11 15:05
  • 4
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 03.11 14:51
  • 59
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 03.11 11:19
  • 4
Армения близка к потере Карабаха: Азербайджан вышел на подступы к Шуше и Лачину (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 03.11 10:51
  • 1
"Тактику боя будут менять": у России появилось новое ударное оружие
  • 03.11 09:38
  • 161
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 03.11 09:13
  • 1
От боевого «Сармата» к гражданскому «Лидеру»
  • 03.11 08:28
  • 1
Назван срок развертывания спутниковой системы РФ услуг интернета вещей
  • 03.11 06:28
  • 3
В разведывательные подразделения СВ продолжают поступать современные бронеавтомобили и технические средства
  • 02.11 23:26
  • 1
Как агенты ЦРУ хитростью раздобыли секреты комплекса С-75 во Вьетнаме
  • 02.11 22:09
  • 33
Союзничек…