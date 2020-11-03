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Известия.ru

Военные России в 2,5 раза сократили время на нанесение удара по противнику

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Источник изображения: Фото: vk.com/Минобороны России

Замначальника главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Алексей Белоусов рассказал об увеличившихся возможностях российской разведки благодаря новой спецтехнике. По его словам, военным удалось сократить время от обнаружения цели до нанесения удара по ней в 2,5 раза.

По его словам, сейчас разведывательные подразделения способны вскрывать объекты противника на всю глубину зоны ответственности в реальном времени.

«Новые технические средства позволили сократить в 2,5 раза временной цикл «разведка–поражение» объектов (целей)», — рассказал он в интервью изданию «Красная звезда», опубликованном в понедельник, 2 ноября.

В арсенале российской разведки есть беспилотники, радиолокационные средства, позволяющие увидеть цель при плохой погоде, комплексы «Стрелец-М», а также новейшие радиостанции.

«А благодаря сейсмическим датчикам можно распознавать передвижение техники, людей. Вся эта информация тут же идет на пункт управления разведкой и используется незамедлительно», — подчеркнул Белоусов.

Все новые средства помогают сохранить жизни военнослужащих, заключил генерал-майор.

31 октября сообщалось, что в подразделения военной полиции России поступила первая партия бронемашин «Патруль».

«Патруль» построен на шасси автомобиля КамАЗ, корпус представляет собой бронированную капсулу и предназначен для защиты личного состава от поражений стрелкового оружия и подрывов взрывчатых веществ под колесами машины, днищем или со стороны бортов.


Фото: vk.com/Минобороны России

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