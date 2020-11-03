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Россия выпустит на экспорт новые ракетные двигатели в 2022 году

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Новые двигатели РД-182 и РД-120 МС для перспективных российских и зарубежных космических ракет будут выпущены в России в 2022 году, сообщается на едином портале «Главкосмос» (входит в «Роcкoсмoc»).

Разработка двигателей для верхних ступеней ракет ведется с 2019 года, а прототипом для них служит двигатель РД-120. Отмечается, что он был разработан НПО «Энергомаш» в 1976–1985 годах для второй ступени ракеты-носителя «Зенит», производимой на Украине, пишет «РИА Новости» в понедельник, 2 ноября.

На сегодняшний день Россия поставляет на экспорт двигатели РД-180 и РД-181 для американских ракет Atlas и Antares.

В мае прошлого года научно-производственное объединение «Энергомаш» (входит в «Роcкoсмoc») возобновило производство РД-120. Тогда же гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что несколько стран обратились к России с предложением по закупке двигателей.


Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Antares РН
РД-180
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
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