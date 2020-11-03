Разработчик МБР заявил об избыточном потенциале ядерных сил России

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Потенциал ядерных сил России "гарантированно избыточен", считает генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), создатель стратегических ракетных комплексов "Тополь", "Ярс" и "Булава", академик РАН Юрий Соломонов.

"Стратегические ядерные силы должны решать задачу обеспечения национальной безопасности государства. Сейчас этот потенциал гарантированно избыточен", - заявил Соломонов в интервью, которое будет опубликовано в ближайшем номере журнала "Национальная оборона".

Вместе с тем, отметил он, вооружение есть вооружение, и остановить его совершенствование просто невозможно.

"Речь должна идти не о соревновательности в этом процессе, не о политике, а о минимальной разумной достаточности. При этом минимальная разумная достаточность определяется, прежде всего, критерием, о котором я неоднократно говорил на всех уровнях, включая самый верхний. Имею в виду использование универсального критерия "стоимость – эффективность", - заявил генконструктор МИТ.