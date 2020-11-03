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ТАСС

Космонавты с МКС поздравили всех с 20-летием работы станции в пилотируемом режиме

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Вид Международной космической станции (МКС) с американского шаттла «Индевор»
Вид Международной космической станции (МКС) с американского шаттла «Индевор».
Источник изображения: Фото: REUTERS/NASA

Астронавт NASA Кэтлин Рубинс назвала МКС символом международного сотрудничества и выразила уверенность, что "опыт, полученный в ходе работы станции в космосе, будет использован в новых земных проектах"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Члены экипажа Международной космической станции Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков (оба Роскосмос) и Кэтлин Рубинс (NASA) поздравили всех причастных к проекту с 20-летием работы МКС в пилотируемом режиме.

Командир станции Сергей Рыжиков напомнил, что экипаж первой основной экспедиции МКС в составе Сергея Крикалева, Юрия Гидзенко и Уильяма Шеперда прибыл на станцию 2 ноября 2000 года. "Эта дата считается началом эксплуатации ее в пилотируемом режиме", - отметил он в видеообращении, которое размещено на сайте Роскосмоса.

"Мы поздравляем всех участников этого невероятного международного проекта и хотим сказать им всем спасибо", - отметил Кудь-Сверчков.

Космонавт также поблагодарил всех, кто стоял у истоков проекта, тех, кто занимался и продолжает заниматься его сопровождением, поддерживает экипаж в нелегкой работе. "Спасибо первому экипажу Международной космической станции, проделавшему фантастическую работу по оживлению МКС и всех ее систем", - добавил Кудь-Сверчков.

Астронавт NASA Кэтлин Рубинс назвала МКС символом международного сотрудничества и выразила уверенность, что "опыт, полученный в ходе работы станции в космосе, будет использован в новых земных проектах".

2 ноября 2000 года Международная космическая станция стала обитаемой. Тогда на МКС на корабле "Союз ТМ-31" прибыл экипаж первой основной экспедиции - космонавты Юрий Гидзенко, Сергей Крикалев и Уильям Шеперд. Запуск корабля экспедиции состоялся 31 октября 2000 года, первый экипаж провел на станции более 136 суток и покинул ее 18 марта 2001 года уже на американском челноке.

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