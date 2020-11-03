Береговые стражи: Камчатку защитят новейшие корветы

Минобороны усилит оборону Камчатки. К берегам полуострова перебросят два корвета проекта 20385, а затем и корабли серии 20380. На полуострове базируются новейшие стратегические ракетоносцы «Борей», а также ударные субмарины «Ясень» — носители ракет «Циркон». Корветы проекта 20385 считаются одними из самых опасных в прибрежной зоне. Они одинаково способны уничтожать подводные, надводные и даже наземные цели и выполнены по стелс-технологии. По мнению экспертов, корабли помогут радикально защитить базу подводных лодок на полуострове.

Минобороны усилит оборону Камчатки. К берегам полуострова перебросят два корвета проекта 20385, а затем и корабли серии 20380. На полуострове базируются новейшие стратегические ракетоносцы «Борей», а также ударные субмарины «Ясень» — носители ракет «Циркон». Корветы проекта 20385 считаются одними из самых опасных в прибрежной зоне. Они одинаково способны уничтожать подводные, надводные и даже наземные цели и выполнены по стелс-технологии. По мнению экспертов, корабли помогут радикально защитить базу подводных лодок на полуострове.

Прикрыть субмарины

Первые корабли прибудут на полуостров уже в следующем году, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. В частности, на оборону Камчатки направят головной корвет проекта 20385 «Гремящий». В прошлом году он был передан флоту и сейчас завершает испытания. Там же, на охране побережья полуострова, будет нести службу второй представитель серии — «Проворный».

Помимо корветов проекта 20385 на Камчатку направят корабли серии 20380 — «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий». Первый из них находится сейчас на испытаниях, второй достраивают. По плану они должны войти в состав Тихоокеанского флота до конца следующего года.

— Одно из главных предназначений корветов — противолодочное. А на Камчатке располагается основная группировка АПЛ Тихоокеанского флота, — пояснил «Известиям» бывший начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. — Поэтому у субмарин нашего вероятного противника большой интерес к данному району. Они могут там дежурить, чтобы встретить наши выходящие с базы стратегические ракетоносцы: в океане их найти будет тяжело, а у берега гораздо проще. Стационарных противолодочных средств там нет: на подходах к Камчатке большие глубины. Поэтому и усиливается группировка корветов. Двух кораблей там, конечно, недостаточно. Надо много средств, в том числе авиационных.

По словам адмирала, корветам предстоит участвовать в обеспечении выхода АПЛ на боевое дежурство. Они будут проводить по намеченному маршруту поисковую операцию за два-три дня до того, как субмарина покинет базу.

— Корветы должны заблаговременно обнаружить подводную лодку противника, — добавил Валентин Селиванов. — В мирное время они оповещают базу, и командование принимает меры: изменяет маршрут, задерживает выход либо продолжает всё по плану — в зависимости от обстановки.

«Редут» и «Заслон»

Многоцелевые корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более 2 тыс. т, длину 104 м, ширину 13 м. Они развивают скорость хода до 27 узлов и имеют дальность плавания до 4 тыс. миль. Корабли несут на борту ракетный комплекс «Калибр-НК», 100-миллиметровую артиллерийскую установку, противолодочный комплекс «Пакет». На палубе может размещаться противолодочный вертолет.

Для защиты от ударов с воздуха у корабля есть новейший зенитный ракетный комплекс «Редут». В его состав входит радиолокационная станция (РЛС) «Полимент» с четырьмя фазированными антеннами. Ракеты размещаются в установках вертикального пуска, состоящих из модулей по четыре или восемь ячеек каждый. В итоге комплекс может обстреливать до 16 целей одновременно. Его практическая дальность — 400 км.

Корабли спроектированы по стелс-технологии, надстройки изготовлены из многослойных композиционных материалов, что серьезно уменьшило заметность корветов в радиолокационном диапазоне.

Кроме того, новые корабли получат радиолокационные комплексы (РЛК) «Заслон», которые дадут возможность обнаружить на расстоянии в сотни километров даже малозаметные воздушные и морские объекты. Они способны эффективно находить выполненные по стелс-технологии аппараты на расстоянии 75 км, а более простые цели — не менее чем за 300 км.

Антенный блок «Заслона» закреплен в основании мачты и внешне напоминает пирамиду с большим количество граней, за каждой из которых скрыты стационарные приемо-передающие устройства, которые отслеживают перемещения различных объектов. Операторы РЛК могут получать на экранах точную и непрерывную картинку о воздушной, надводной и наземной обстановке в режиме реального времени. На традиционных установках она прерывается из-за вращения приемо-передающего блока. В состав комплекса входят аппаратная, командный пункт, посты высокочастотных и радиотехнических приборов.

На сегодняшний день в строю находятся два представителя серии — «Совершенный» и «Громкий». Еще два должны войти в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) в следующем году. В дальнейшем по плану предусмотрено строительство еще шести корветов, но они пока не заложены.