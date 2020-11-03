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США подготовят закон об угрозе С-400 для F-35

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Источник изображения: Фото: Виталий Невар / Reuters

Сенат США работает над законопроектом, в котором продажу другим странам передовых систем вооружения, в частности, истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, увяжет с ограничением на покупки последними иностранных технологий, которые угрожают американским, например, российской системы С-400 «Триумф», пишет Breaking Defense.

Среди других законопроектов, рассматриваемых в США, издание отмечает инициативу члена Палата представителей от Демократической партии Элиота Энгеля, согласно которой странам Ближнего Востока, которые захотят приобрести F-35 Lightning II и другие передовые вооружения, например, беспилотники, должны проинформировать Вашингтон относительно целей и планов использования закупаемого оружия.

«Страны, не входящие в НАТО, такие как Финляндия и Швейцария, также рассматривают возможность закупки F-35, и им также придется придерживаться новых правил, если какая-либо версия законопроектов будет принята», — пишет Breaking Defense.

В октябре издание сообщило, что США расплатятся перед Израилем за продажу истребителей пятого поколения F-35 Lightning II Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) предоставлением прямого доступа к секретным спутникам инфракрасной системы раннего обнаружения пусков баллистических ракет Space-Based Infrared System (SBIRS).

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что Госдепартамент США уведомил Конгресс о поддержке предложения о продаже 50 истребителей F-35 ОАЭ.

В сентябре министр обороны США Марк Эспер заявил, что качественное военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке, регулируемое механизмом Qualitative Military Edge (QME), сохранится и после возможной продажи ОАЭ истребителей F-35 Lightning II.

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Израиль
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Россия
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Финляндия
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Продукция
F-35
С-400 Триумф
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