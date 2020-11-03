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Интерфакс-АВН

Вооруженными силами Азербайджана руководит Генштаб Турции, заявляют в Ереване

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Военнослужащие Армии обороны Арцаха на позициях в Нагорном Карабахе
Военнослужащие Армии обороны Арцаха на позициях в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: © Фото : Армия обороны Арцаха / Eramisjan Armen

Ереван/Баку. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Пехоте ВС Азербайджана нанесен значительный ущерб, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Анализ действий наемников, которых бросают на передовую, они идут первой линией, свидетельствует о том, что потенциалу пехоты ВС Азербайджана нанесен серьезный ущерб", - сказал Ованнисян на брифинге в воскресенье.

Он утверждает, что руководство армией Азербайджана передано Генштабу Турции.

"Фактически, Вооруженные силы (Азербайджана - ИФ) перестали действовать самостоятельно, все руководство передано Генштабу Турции. Также отмечу, что технологическое превосходство Азербайджана не продлится долго, ожидаются сюрпризы", - сказал представитель Минобороны Армении.

Ованнисян сообщил также, что наступательные действия ВС Азербайджана в воскресенье продолжались небольшими группами. "Противник местами применял также авиацию и артиллерию. Заметных позиционных изменений нет. На данный момент бои продолжаются", - сказал он.

Между тем министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении военной автомобильной колонны противника на Ходжавендском направлении.

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Страны
Азербайджан
Армения
Турция
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